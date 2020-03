Tutte le uscite del 17 Marzo in DVD e Bluray di Mustang Entertainment

E’ disponibile dal 17 marzo una ricca selezione di novità, classici e cult movie distribuiti da Mustang Entertainment.

Arrivano in home video da oggi: La belle époque, una delle commedie romantiche più amate della stagione diretta da Nicolas Bedos con uno strepitoso Daniel Auteuil (in Dvd Mustang/I Wonder), il thriller The Informer – Tre secondi per sopravvivere di Andrea Di Stefano (Escobar: Paradise lost) con Joel Kinnaman, Rosamund Pike e Clive Owen (ed. CG/Adler in Dvd, Blu-Ray e On Demand), il ritratto della musa di Nietzsche, Frued e Rilke, Lou Von Salomé di Cordula Kablitz-Post (ed. CG Entertainment/Wanted, in Dvd e On Demand), la delicata favola di Damien Manivel e Kohei Igarashidi, Takara – La note che ho nuotato (ed. CG Entertainment/Tycoon in Dvd e On Demand).

Proseguono le pubblicazioni in occasione del centenario dalla nascita di Federico Fellini: Mustang propone in Dvd la versione restaurata dell’ultimo capolavoro del maestro riminese, La voce della luna, con Paolo Villaggio e Roberto Benigni; CG Entertainment, grazie a Grimaldi Film, propone la nuova versione restaurata de Il Casanova, di cui solo sul sito cgentertainment.it è disponibile il Blu-Ray da collezione con artwork esclusivo realizzato dall’artista francese Jean-Sèbastien Rossbach.

L’offerta di classici del 17 marzo comprende anche titoli imperdibili come Il Grande Caldo di Fritz lang (ed. CG/Sony in Dvd), L’Agnese va a morire di Giuliano Montaldo (ed. CG/Surf in Dvd e On Demand) e lo spy movie Gangster per un massacro di Gianfranco Parolini (ed. CG/Grimaldi in Dvd).

Per la collana La cineteca di Gianni Canova, il professore e critico ci fa riscoprire L’amore probabilmente di Giuseppe Bertolucci (ed. Mustang in Dvd).

Per gli amanti del cinema horror Mustang pubblica il cult Body Bags – Corpi Estranei, film in tre episodi diretto dai maestri John Carpenter e Tobe Hooper e che vede nel cast la aprtecipazione di veri e propri miti del genere come Sam Raimi, Wes Craven, Roger Corman e lo stesso John Carpenter.

Altro titolo cult di questa release è l’opera prima di Spike Lee, la commedia musicale Aule turbolente.

