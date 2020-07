L’Uomo Invisibile – Recensione 4K/Bluray dell’horror dell’anno

L’Uomo Invisibile: Dopo la distribuzione a noleggio sulle piattaforme digitali, il remake del classico di Universal Pictures arriva sul catalogo Home Video.

Cecilia (Elizabeth Moss) si sveglia nella notte e mette in atto la sua fuga dal compagno, il ricco Adrian Griffin (Oliver Jackson-Cohen), con cui ha una relazione abusiva. L’uomo la insegue persino nella foresta ma la sorella riesce a portare cecilia in salvo. La donna, traumatizzata, continua a temere che Adrian si rifaccia vivo e l’incubo sembra finire solo quando arriva la notizia della morte sua morte. La pace tuttavia dura pochissimo, perché inspiegabili fatti avvengono in casa della donna che si convince di essere ancora perseguitata dal suo ex-amante.

Probabilmente L’Uomo Invisibile è l’horror dell’anno e se il merito di tale primato va anche alla scarsità di alternative e paragoni, ciò nulla toglie a un film impeccabile, magistralmente diretto da Leigh Whannell, già autore dell’ottimo “Upgrade” (2018).

Perché sì, la lode va in gran parte alla regia, capace di prendersi i propri tempi e di generare inquietudine anche solo inquadrando uno spazio vuoto.

L’incipit è ottimo e apre la pista a un primo atto tesissimo, decisamente raccapricciante, un’esibizione di terrore puro.

La seconda parte, non meno intrigante, è più votata all’azione vera e propria e strizza l’occhio ai predecessori del personaggio, dal film di James Whale del 1933 (poco) al dimenticato “L’uomo senza ombra” di Paul Verhoeven (molto).

Orchestrato come un continuo rilancio di colpi di scena e tutto adagiato sulla straordinaria performance di Elizabeth Moss, L’Uomo Invisibile è però anche e soprattutto l’ennesima storia, tremendamente attuale, di uomini che odiano le donne e su di loro esercitano terrorismo e violenza più o meno psicologici.

Nel contemporaneo percorso di rivisitazione dei mostri classici della Universal, questo uomo invisibile – dopo il tremendo “La Mummia” – è una botta d’aria fresca.

Uscito suo malgrado in piena chiusura per Covid-19, non ha visto purtroppo il buio della sala che si sarebbe meritato, perdendosi nella caotica moltitudine di titolacci offerti allo spettatore medio (o, se preferite, al cinefilo recluso). Una ragione in più per recuperarlo.

L’Uomo Invisibile – L’edizione 4K Ultra HD e Bluray di Davide Belardo