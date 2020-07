Una Intima Convinzione – Un ottimo esordio alla regia per Antoine Raimbault – Recensione

Una Intima Convinzione: Dramma giudiziario francese diretto e senza troppi giri di parole che fa riflettere sul sistema della giustizia, sulla dignità delle persone e sul dibattito tra garantisti e giustizialisti.

Il film inizia con la spiegazione di quello che è accaduto anni prima: Jacques Viguier (Laurent Lucas) è stato accusato dell’omicidio della moglie, Suzanne, scomparsa e mai ritrovata. Nove anni dopo Jacques compare davanti alla Corte d’Assise, dove viene condannato. Nora (Marine Fois), madre di un ragazzo e cuoca in un piccolo bar di Tolosa, ha fatto parte della giuria al processo ed è convinta dell’innocenza dell’uomo. Cerca così di convincere l’avvocato Dupont-Moretti (Olivier Gourmet) ad assumerne la difesa quando viene fatto ricorso contro la sentenza d’accusa.

Cosa funziona Una Intima Convinzione

Un ottimo esordio registico per il francese Antoine Raimbault, il quale ha trasposto in un film la sua vicenda personale di spettatore al processo realmente accaduto. La trama è secca, diretta e non esce mai dalle questioni giudiziarie.

Il punto di forza principale è senza dubbio l’interpretazione di Olivier Gourmet nei panni dell’avvocato Dupont-Moretti. L’attore riesce a sostenere anche i momenti più lenti del film e riesce a far focalizzare l’attenzione su di lui in un mix di talento recitativo che culmina con la bellissima arringa finale davanti alla corte.

Perché non guardare Una Intima Convinzione

La sceneggiatura è strettamente legata alle questioni giudiziarie e lascia poco spazio a ciò che vi sta intorno e che potrebbe rendere la storia più umana e più coinvolgente. L’ossessione di Nora per il caso non assume mai una caratteristica umana, ma solo giuridica. A tratti sembra di guardare più una trasmissione televisiva sui processi che un film drammatico. Certi passaggi sono forse troppo sbrigativi e veloci e dovrebbero essere spiegati meglio. Per laureandi in giurisprudenza.

In una estate dove i cinema stanno riaprendo a fatica e le scelte non sono molte, Una Intima Convinzione è un buon motivo per tornare in sala e godersi un film al cinema.

Una Intima Convinzione è al cinema dal 30 luglio 2020 grazie a Movie Inspired.