Una Giornata Particolare – Per la prima volta in Bluray

Dopo aver portato in Blu-Ray Matrimonio all’italiana, CG Entertainment, grazie alla collaborazione con Surf Film, dà il viaa una nuova campagna di crowdfunding START UP! per pubblicare per la prima volta in alta definizione Limited Edition un altro capolavoro della storia del cinema italiano:

UNA GIORNATA PARTICOLARE di Ettore Scola, con Sophia Loren e Marcello Mastroianni.

IL RESTAURO

Il film sarà pubblicato in Limited Edition Numerata Blu-Ray nella versione restaurata a cura di CSC-Cineteca Nazionale presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata, in collaborazione con Surf Film, con la supervisione del direttore della fotografia Luciano Tovoli e di Ettore Scola.

Premio Venezia Classici per il Miglior Film Restaurato

alla 71. Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

RIDENDO E SCHERZANO

Questa edizione da collezione sarà impreziosita dal documentario “Ridendo e scherzando – Ritratto di un regista all’italiana” di Paola e Silvia Scola: regista, sceneggiatore, disegnatore ed umorista Ettore Scola si racconta scandito dallo sguardo delle figlie Paola e Silvia e attraverso interviste, clip dai suoi film e filmati in Super 8 inediti. Ad accompagnarlo in questo viaggio, l’autore e attore televisivo e cinematografico Pierfrancesco Diliberto (in arte Pif).

COME PARTECIPARE AL CROWDFUNDING

UNA GIORNATA PARTICOLARE Limited Edition Blu-Ray Numerata sarà pubblicata solo al raggiungimento di 300 copie pre-acquistate entro il 10 novembre IN ESCLUSIVA sulla piattaforma di CG Entertainment a questo indirizzo: https://tinyurl.com/wnmoj7v

Il nome di tutti i partecipanti al crowdfunding START UP! sarà riportato all’interno della confezione.

L’EDIZIONE CONTERRA’:

Blu-ray da Master HD dalla versione restaurata

Slipcase di cartone con nuovo artwork

Artwork alternativo per l’Amaray

Artwork originale sull’interno della fascetta

Numerazione della copia limitata ai primi 500 PZ

Il nome di tutti i partecipanti all’operazione all’interno della confezione

Il documentario “Ridendo e scherzando – Ritratto di un regista all’italiana” di Paola e Silvia Scola

Questa edizione non sarà disponibile altrove.

6 maggio 1938. La Roma fascista è in festa per l’arrivo del Führer in visita dal Duce. In un angolo di Roma più lontano dai fasti, in un edificio popolare, Antonietta, casalinga madre di sei figli, cresciuta nel culto del Duce, incontra casualmente per la prima volta il suo vicino di casa, Gabriele, ex annunciatore radiofonico omosessuale e prossimo al confino. Dopo la diffidenza iniziale, il loro rapporto si trasforma in affetto e comprensione…

UNA GIORNATA PARTICOLARE vinse il Golden Globe e il Premio César come miglior film straniero, ottenne due nomination agli Oscar, per il miglior film straniero e il migliore attore, venne selezionato dal Festival di Cannes, vinse due David di Donatello, miglior regista, miglior attrice, e tre Nastri d’Argento, migliore attrice, migliore musica, migliore sceneggiatura.