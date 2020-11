Una famiglia, infinite emozioni, il nuovo corto Disney di Natale

Il corto di Natale della divisione Disney Consumer Products, Games and Publishing diventa anche l’occasione per celebrare i 40 anni di partnership di Disney con Make-A-Wish. Il commovente cortometraggio è incentrato sulla storia di una nonna e della sua nipotina e celebra le tradizioni familiari durante le festività natalizie, sottolineando l’importanza della condivisione, capace di unire intere generazioni.

Disney annuncia oggi il lancio della nuova campagna di Natale “Una famiglia, infinite emozioni” incentrata su un cortometraggio di tre minuti che racconta la commovente storia di una nonna, di sua nipote e delle tradizioni familiari natalizie che le hanno unite nel corso degli anni. A livello europeo, così come in Australia, Nuova Zelanda, Nord America e in parte dell’Asia, il corto debutta proprio oggi sui principali media Disney.

All’interno del corto il pubblico può trovare anche alcuni ‘Easter Eggs’ sul mondo Disney

La storia è ispirata ai temi delle tradizioni, dell’unione familiare e della nostalgia, e introduce due nuovi personaggi: una nonna, Lola, e sua nipote. Co-protagonista un peluche vintage di Topolino che si presenta come un amatissimo giocattolo, regalato a Lola da suo padre quando era una bambina, nel 1940. Topolino, che accompagna i ricordi dell’infanzia di Lola, con il passare degli anni rappresenterà anche il simbolo del suo legame attuale con la nipote, per finire poi col diventare fonte di ispirazione per un’emozionante sorpresa la mattina di Natale.

I fan Disney potranno acquistare il peluche di Natale Topolino Vintage in Edizione Limitata presso tutti i Disney Store italiani e online su ShopDisney.it supportando così l’associazione Make A Wish. Per ogni peluche venduto, tra il 9 novembre e il World Wish Day del 29 aprile 2021 compreso, nei Disney Store italiani o online su ShopDisney.it, il 25% del prezzo (IVA esclusa) sarà donato a Make-A-Wish per aiutare a esaudire i desideri dei bambini*.