Un lungo viaggio nella notte – il film di Bi Gan disteso tra la notte e il sogno – Recensione

Un lungo viaggio nella notte: A due anni di distanza dalla sua presentazione al Festival di Cannes- Un certain regard arriva nei cinema italiani l’ultimo film del regista cinese Bi Gan.

Luo Hongwu (Jue Huang) torna a Kaili, la sua città natale, da cui era fuggito diversi anni prima, si mette alla ricerca della donna che amava all’epoca e che non ha mai dimenticato, che ha detto di chiamarsi come una famosa attrice.

Già dal titolo, il film di Bi Gan evoca la materia di cui è fatto: il sogno. I sogni avvengono di notte, la notte i ricordi riaffiorano creando storie e portandoci in luoghi che avevamo dimenticato.

Luo Hongwu ritorna a casa per la morte del padre, e da lì inizia il suo viaggio a ritroso alla ricerca del tempo e dell’amore perduto.

Cosa funziona in Un lungo viaggio nella notte

I luoghi e i personaggi protagonisti del film sono illuminati in modo da risultare eterei e irreali. Una luce azzurra e rosata è la dominante nella fotografia di Huang Jue, terzo direttore della fotografia impiegato nel film e già collaboratore di Wong Kar Wai. Autore di Hong Kong a cui Bi Gan sembra volersi riferire sia per la ritmica della sua pellicola che per la storia: un romanzo d’amore che probabilmente non avrà fine.

Un altro autore a cui sembra aver pensato è Jim Jarmusch, il protagonista Luo, così come molti dei personaggi di Jarmusch, vaga per la storia e per Kaili, alla ricerca di qualcosa che alla fine non si sa bene se esista. Come per Jarmusch, il suo protagonista è un potenziale perdente, un emarginato, che ha piena libertà di movimento.

Il film attraversa la notte e il sogno, e l’attraversamento del sogno è sancito dall’ingresso in un cinema diroccato in cui in molti dormono. Da lì inizia la seconda parte del film, un lungo piano sequenza in 3D.

Perché non guardare Un lungo viaggio verso la notte

Bi Gan asseconda i tempi del suo protagonista, le sue incertezze, i suoi ritorni indietro. I suoi errori. Il film prende i suoi spazi descrittivi per arrivare al sogno partendo dalla realtà e creando una situazione al limite della credibilità. Bisogna lasciarsi andare al sogno.

Un lungo viaggio verso la notte è in sala con Movies Inspired dal 30 Luglio.