Un figlio di nome Erasmus – in digitale la commedia con Luca e Paolo – Recensione

Un figlio di nome Erasmus: Disponibile per il noleggio sulle maggiori piattaforme digitali il nuovo film di Alberto Ferrari scritto con Gianluca Ansanelli, con Luca e Paolo, Ricky Memphis e Daniele Liotti, oltre che una partecipazione speciale di Carol Alt.

4 amici quarantenni vengono contattati da un avvocato di Lisbona che comunica loro la morte di una vecchia amica conosciuta durante l’Erasmus venti anni prima.

I quattro, con vite che hanno preso percorsi diversi, una volta arrivati in Portogallo scoprono che Amalia, la loro amica, con cui ognuno di loro ha avuto una storia, ha avuto un figlio e che probabilmente uno di loro è il padre.

Nell’attesa dei risultati dell’esame del DNA, i 4 decidono di scoprire qualcosa di più su questo figlio misterioso e si imbarcano in un viaggio rocambolesco attraverso il Portogallo accompagnati da una ragazza che si offre di far loro da guida.

Cosa funziona in Un figlio di nome Erasmus

Il film di Alberto Ferrari è un “feel good movie”, nulla può andare storto e nel dna stesso della pellicola avere un finale positivo, anche se malinconico. Come il riferimento a cui è più facilmente associabile, Mamma mia, il film si appoggia molto sulla sospensione dell’incredulità e sulla piacevole performance collettiva del cast, che è molto ben affiatato. Luca e Paolo sono in ottima forma e Ricky Memphis crea un impresario guascone e amabile, Daniele Liotti un architetto in crisi prematrimoniale.

Perché non guardare Un figlio di nome Erasmus

La commedia scritta dal regista e da Gianluca Ansanelli, si appoggia troppo sui suoi protagonisti, dimenticando di delineare bene i personaggi, e soprattutto la loro evoluzione nel film. Alcune scelte e risoluzione sembrano infatti accelerate e un po’ superficiali, anche quando affronta argomenti potenzialmente importanti come la malattia o una gravidanza indesiderata, e tutto sembra essere fatto solo per la progressione del film. La pellicola è comunque una piacevole commedia che ha la giusta durata.

Un figlio di nome Erasmus è disponibile dal 12 Aprile e per 4 settimane su SKY, TIMVISION, CHILI, GOOGLE PLAY, YOU TUBE, RAKUTEN, HUAWEI VIDEO e INFINITY distribuito da Eagle Pictures.