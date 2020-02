Un amico straordinario – Can you say…Hero? – Recensione

L’incredibile figura iconica della tv dei ragazzi americana Mister Rogers riprende vita grazie al bellissimo ritratto fatto dalla regista Marielle Heller e alla straordinaria interpretazione di Tom Hanks.

Lloyd Vogel (Matthew Rhys) è un giornalista newyorkese della rivista Esquire che apparentemente sembra avere tutto dalla vita, un bel lavoro e una meravigliosa moglie da cui ha appena avuto un bellissimo bambino. Nonostante ciò la paternità, che pur lo rende felice, costringe Lloyd a confrontarsi con gli aspetti più dolorosi della sua esistenza che riguardano la sua famiglia d’origine. Il passato doloroso di Lloyd lo rende emotivamente difficile da raggiungere da parte dei suoi familiari, poco empatico ingabbiandolo in una prigione mentale fatta di rabbia e disillusione. La direttrice della sua rivista, scontenta del taglio aggressivo dei suoi pezzi, lo costringe a intervistare la famosa star di un programma per bambini Fred Rogers (Tom Hanks), sarà per Lloyd l’inizio di una incredibile avventura umana.

Cosa funziona in Un amico straordinario

Marielle Heller, regista nota soprattutto per l’interessante Copia originale, tratteggia un ritratto emotivo e intenso di una figura iconica rimasta nella memoria mi milioni di ex-bambini americani per aver portato sul piccolo schermo una figura pacata e amorevole capace di costruire l’autostima anche dei bambini più feriti che non era semplicemente una maschera. Una figura rimasta nel cuore di chiunque lo abbia conosciuto che era noto per essere impossibile da intervistare perché in qualsiasi interazione con Fred Rogers l’intervistatore non riusciva a tirare fuori nulla di giornalisticamente eclatante e finiva per raccontare le proprie confidenze a Fred.

Incredibile il lavoro da interprete fatto da Tom Hanks che riesce e ricalcare il ritmo, le movenze e il pacato tono paterno di un essere umano, prima che presentatore televisivo, straordinariamente fuori dal tempo che è anche il rappresentante di una televisione che sembra lontana anni luce dalla nostra.

Perché non guardare Un amico straordinario

Nell’era in cui la violenza è stata sdoganata su tutti i media una figura come quella di Mister Rogers risulta quasi surreale e potrebbe addirittura irritare un pubblico particolarmente caustico e disilluso. Non fate questo errore, in un mondo colmi di cattivi maestri, abbiamo tutti bisogno di scoprire, o ricordare, che il nichilismo non è l’unica strada.

Un amico straordinario sarà al cinema dal 5 marzo con Warner Bros. Italia.