Un Altro Giro (Another Round) – Recensione del film di Thomas Vinterberg

Un Altro Giro (Another Round) è il nuovo film del regista danese in Sezione Ufficiale alla Festa del Cinema di Roma 2020 e fresco vincitore del London Film Festival 2020.

C’è una teoria secondo la quale tutti noi siamo nati con una piccola quantità di alcol già presente nel sangue e che, pertanto, una piccola ebbrezza possa aprire le nostre menti al mondo che ci circonda, diminuendo la nostra percezione dei problemi e aumentando la nostra creatività.

Rincuorati da questa teoria, Martin (Mads Mikkelsen) e tre suoi amici, come lui insegnanti delle superiori annoiati, intraprendono un esperimento per mantenere un livello costante di ubriachezza durante tutta la giornata lavorativa.

“La Danimarca è un paese in cui si beve in modo insensato”, questa è una battuta di uno dei personaggi secondari di Un Altro Giro, nuovo film di Thomas Vinterberg.

L’autore, che già dai tempi di Festen ha indagato le relazione umane, dedica, e queste sono le sue stesse parole introducendo il film alla Festa del cinema di Roma 2020, “Un film che fosse una celebrazione dell’alcol” e di questo ne è testimonianza la sequenza iniziale e la sequenza finale.

Cosa funziona in Un Altro Giro

Il film di Thomas Vinterberg è affascinante già dalla sua sinossi, che promette una storia sopra le righe e che in effetti non delude le aspettative. L’alcol e i suoi effetti, soprattutto positivi, ma anche qualche aspetto negativo, sono i veri protagonisti.

Martin e i suoi amici si muovono sull’orlo dell’alcolismo per mettersi alla prova, per sentirsi di nuovo vivi e forse per provare a fuggire da loro stessi.

Perché non guardare Un Altro Giro

La teoria norvegese del debito di alcol non porta mai alla redenzione. Il film non è una denuncia sull’abuso di alcol, è l’esatto opposto, anche se il consumo eccessivo di bevande alcoliche viene evidenziato come pericoloso e letale. Il film regala molti momenti divertenti, alcuni momenti di imbarazzo proprio come una sbronza.

Un Altro Giro (Another Round) è stato presentato nella Selezione Ufficiale alla 15a Festa del cinema di Roma e sarà al cinema prossimamente distribuito in Italia da Movies Inspired.