Ultimo Tango a Parigi – La Versione Restaurata in Bluray con il tuo aiuto!

E’ partita la campagna di crowdfunding START UP! di ULTIMO TANGO A PARIGI: CG Entertainment è orgogliosa di annunciare che grazie all’accordo siglato con Grimaldi Film il controverso, discusso e censurato capolavoro di Bernardo Bertolucci potrà essere pubblicato in alta definizione Blu-Ray in versione restaurata.

Il film in versione restaurata andrà in stampa solo al raggiungimento di 500 pre-acquisti effettuati entro il 5 ottobre da questo link https://tinyurl.com/yy26nyvg e saranno 1000 le copie limitate e numerate che riporteranno i nomi di tutti coloro che parteciperanno al progetto.

IL RESTAURO

La Limited Edition Blu-ray sarà realizzata a partire dalla versione restaurata nel 2018 da Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale in collaborazione con Metro Goldwyn Mayer Studios, Alberto Grimaldi Productions a partire dai negativi originali 35mm e dal sonoro originale; il progetto ha avuto la supervisione di Vittorio Storaro, per il colore, e di Federico Savina, per il suono.

CONTENUTI SPECIALI

L’edizione sarà impreziosita da contenuti di approfondimento inediti:

“ULTIMO TANGO A PARIGI: UN FILM AL ROGO” – 27 MINUTI

Un programma di Luigi Di Majo, a cura di Maria Pia Ammirati, con Luigi Di Majo, Nicoletta Picchio. Dalla serie Prometeo: la cultura alla sbarra.

© 1996 Rai Radiotelevisione Italiana su licenza esclusiva Rai Com S.p.A. Tutti i diritti riservati.

“UN PASSATO AVVENTUROSO” – 45 MINUTI ca

Intervista a Felice Laudadio e Daniela Currò, Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia.

Con inserti audio di conversazione tra Gideon Bachmann e Bernardo Bertolucci, Dicembre 1972.

Vox Humana Archive – Gideon Bachmann © Cinemazero, Pordenone.

A questi due contenuti video si aggiunge un BOOKLET testuale e fotografico appositamente realizzato.

PACKAGING

Slipcase di cartone con nuovo artwork e artwork alternativo per l’amaray interno. Ogni confezione sarà numerata (1000 copie in tutto) e riporterà i nomi dei partecipanti al crowdfunding START UP!.

Questa edizione è un’esclusiva della piattaforma cgentertainment.it e non sarà disponibile altrove.

Rue Jules Verne, tra le luci calde di Parigi. Jeanne e Paul si incontrano, si attraggono, si amano. Lasciano le loro vite e i loro nomi fuori da quell’appartamento sfitto, in un crescendo erotico che elude ogni convenzione romantica. Eppure, in quell’andito che sembrava isolarli da tutto, filtra incontenibile il dolore di Paul per la morte della moglie appena suicidatasi. Filtra il conformismo borghese di Jeanne e della sua giovane insolenza. E il gioco si spezza, frantumandosi contro la realtà.

Regia: Bernardo Bertolucci.

Con Marlon Brando, Maria Schneider , Maria Michi, Giovanna Galletti, Gitt Magrini , Catherine Allégret, Luce Marquand, Catherine Breillat, Jean-Pierre Léaud, Massimo Girotti.

“Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci è stato presentato per la prima volta nella serata di chiusura del New York Film Festival, il 14 Ottobre, 1972: questa data dovrebbe rappresentare una pietra miliare nella storia del cinema, assimilabile, nella storia della musica, alla serata del 29 Maggio 1913, quando per la prima volta venne eseguita La sagra della primavera di Stravinskij.” Pauline Kael, The New Yorker, 28 Ottobre 1972