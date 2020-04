L’Ufficiale e la Spia – Recensione del Bluray del film di Roman Polański

L’Ufficiale e la Spia: L’ultimo film di Roman Polański, Gran premio della giuria alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e Miglior regia ai Premi César 2020, ripercorre le indagini del tenente colonnello Georges Picquart, nei confronti dell’accusa di tradimento e spionaggio a favore della Germania ricevuta ai danni del capitano alsaziano di origine ebraica Alfred Dreyfus.

Nel gennaio del 1895 il capitano Alfred Dreyfus (Louis Garrel) è accusato di spionaggio per conto della Germania. Degradato e condannato all’ergastolo, l’uomo viene spedito come traditore presso l’Isola del Diavolo.

Il tenente colonnello Georges Picquart (Jean Dujardin) è tra i testimoni di questa terribile umiliazione e successivamente viene promosso a capo della Sezione che ha mosso le accuse verso Dreyfus. Picquart, un militare duro ma leale, viene così coinvolto in una pericolosa spirale di indagini fatta di inganni e corruzione che metteranno a rischio non solo il suo onore, e la sua vita, ma anche l’intero corpo della milizia francese.

Abbiamo già parlato del bellissimo, e chiacchierato, ultimo film del maestro Roman Polański al tempo della sua presentazione a Venezia e se siete curiosi del perché non potete perdere questa visione, trovate la nostra recensione al seguente link.

Prodotto e distribuito da Eagle Pictures, su licenza 01 Distribution, il bluray de L’Ufficiale e la Spia, un edizione Combo con al suo interno anche il disco in DVD, offre un comparto tecnico di primo livello ma zero contenuti di approfondimento.

Un trasferimento praticamente perfetto quello che Eagle Pictures ci presenta in questo disco blu. Immagini limpide, finemente definite e dettagliate che restituiscono un quadro che non mostra segni di sbavature evidenti in nessuna situazione.

Sul versante audio troviamo due codifiche lossless in 5.1 DTS HD Master Audio, sia per il doppiaggio italiano che per la lingua originale francese. Entrambe le tracce risultano cristalline e ottimamente bilanciate tra dialoghi, effetti e colonna sonora. Non mancano i sottotitoli per non udenti.

Completamente assente il reparto dei contenuti speciali. All’interno della confezione è presente anche la versione in DVD del film.