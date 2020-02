Tutti i vincitori degli Oscar 2020

Ebbene, si è da poco conclusa la notte degli Oscar 2020, tenutasi poche ore fa al Dolby Theatre di Los Angeles.

Serata che, al di là di alcune scontate vittorie già annunciate che hanno rispettato i pronostici, ha visto un po’ a sorpresa premiare Parasite come Miglior Film.

Che ha vinto quattro Oscar assai prestigiosi. Oltre a trionfare come Best Picture, svettando sopra il favorito 1917 di Sam Mendes e battendo, nel rush finale, C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino, pellicola che molti allibratori avevano prefigurato come quasi sicura vincitrice della manifestazione, il film capolavoro di Bong Joon Ho ha inoltre battuto The Irishman di Martin Scorsese. Peraltro, il vero sconfitto totale di questa novantaduesima edizione degli Academy Awards. Difatti, su 10 nomination ottenute, The Irishman non ha vinto neppure una statuetta, cioè è rimasto completamente all’asciutto in ogni categoria per cui era stato candidato. Lasciando impietriti De Niro, nominato come produttore, e Netflix.

Parasite ha vinto anche l’Oscar per la Miglior Regia, per la migliore sceneggiatura originale e per il Miglior Film Straniero.

Joaquin Phoenix, Brad Pitt e Laura Dern hanno ricevuto le statuette rispettivamente come Miglior Attore Protagonista per Joker, come miglior attore non protagonista per C’era una volta a… Hollywood, come miglior attrice non protagonista per Storia di un matrimonio (altro film che, al di là del premio a Laura Dern, non ha vinto nulla).

Come migliore attrice protagonista, è stata premiata Renée Zellweger per Judy.

Insomma, come di consueto da qualche anno a questa parte, eccezione fatta per The Irishman, l’Academy ha voluto accontentare un po’ tutti, suddividendo i riconoscimenti di qua e di là.

Non è stato infine l’anno della consacrazione di Quentin Tarantino, a differenza di quello che molti avevano preventivato.Ecco, dettagliatamente, la lista completa di tutti i vincitori:

Best Picture

Parasite

(Neon)

A Barunson E&A Production

Kwak Sin Ae and Bong Joon Ho, Producers

Actress in a Leading Role

Renée Zellweger

Judy (LD Entertainment and Roadside Attractions)

Actor in a Leading Role

Joaquin Phoenix

Joker (Warner Bros.)

Directing

Parasite (Neon)

Bong Joon Ho

Original Song

“(I’m Gonna) Love Me Again” from Rocketman (Paramount)

Music by Elton John

Lyric by Bernie Taupin

Original Score

Joker (Warner Bros.)

Hildur Guðnadóttir

International Feature

Parasite

A Barunson E&A Production

South Korea

Makeup and Hairstyling

Bombshell (Lionsgate)

Kazu Hiro, Anne Morgan and Vivian Baker

Visual Effects

1917 (Universal/Amblin Partners)

Guillaume Rocheron, Greg Butler and Dominic Tuohy

Film Editing

Ford v Ferrari (Walt Disney)

Michael McCusker and Andrew Buckland

Cinematography

1917 (Universal/Amblin Partners)

Roger Deakins

Sound Mixing

1917 (Universal/Amblin Partners)

Mark Taylor and Stuart Wilson

Sound Editing

Ford v Ferrari (Walt Disney)

Donald Sylvester

Actress in a Supporting Role

Laura Dern

Marriage Story (Netflix)

Documentary Short Subject

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl) (A+E Networks)

A Grain Media Production

Carol Dysinger and Elena Andreicheva

Documentary Feature

American Factory (Netflix)

A Higher Ground Productions and Participant Media Production

Steven Bognar, Julia Reichert and Jeff Reichert

Costume Design

Little Women

(Sony Pictures Releasing)

Jacqueline Durran

Production Design

Once Upon a Time in Hollywood (Sony Pictures Releasing)

Production Design: Barbara Ling

Set Decoration: Nancy Haigh

Live Action Short Film

The Neighbors’ Window

A Marshall Curry Production

Marshall Curry

Adapted Screenplay

Jojo Rabbit (Fox Searchlight)

Screenplay by Taika Waititi

Original Screenplay

Parasite (Neon)

Screenplay by Bong Joon Ho, Han Jin Won

Story by Bong Joon Ho

Animated Short Film

Hair Love (Sony Pictures Releasing)

A Matthew A. Cherry Entertainment/Lion Forge Animation/Blue Key Entertainment Production

Matthew A. Cherry and Karen Rupert Toliver

Animated Feature Film

Toy Story 4 (Disney)

Josh Cooley, Mark Nielsen and Jonas Rivera

Actor in a Supporting Role

Brad Pitt

Once upon a Time in Hollywood (Sony Pictures Releasing)