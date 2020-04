The Sentinel il classico di Michael Winner presto in DVD e Bluray

Midnight Classics si prepara ad aggiungere un nuovo cult alla sua line-up con The Sentinel, film del 1977 diretto da Michael Winner e basato sul romanzo omonimo di Jeffrey Knvitz, in arrivo in DVD e Blu-Ray il 25 giugno 2020, in edizione limitata e numerata in sole 1.000 copie per ciascun formato e solo su Amazon.it.

Il film vede la partecipazione di Cristina Raines, Chris Sarandon, Ava Gardner, oltre a Christopher Walken e Jeff Goldblum. Alison Parker, una fotomodella di New York, decide di trasferirsi in una grande casa con vista su Manhattan. La ragazza nasconde però un passato difficile e la nuova e misteriosa casa risulta abitata solo all’ultimo piano da Padre Halliran, un inquietante prete cieco che sta sempre alla finestra. Alison incontra però dei vicini alquanto strani ed è perseguitata da rumori e visioni: la sua mente inizia a vacillare, e comincia a soffrire di strani malesseri e svenimenti…

The Sentinel ti aspetta in DVD e Blu-Ray il 25 giugno 2020.