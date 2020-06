The Sentinel e Darlin’ dal 25 giugno in DVD e Bluray

Midnight Classics e Midnight Factory, le due etichette di Koch Media Italia che racchiudono il meglio della produzione mondiale del genere horror e di cult movies, hanno in serbo per gli appassionati dell’orrore due imperdibili appuntamenti in arrivo in DVD e Blu-Ray il 25 giugno 2020: The Sentinel e Darlin’.

Tratto da “La sentinella del male”, best seller di Jeffrey Konvitz, “The Sentinel” fa il suo ingresso nella line-up di Midnight Classics. Diretto dal regista Michael Winner (“Il giustiziere della notte”), “The Sentinel” è un capolavoro del soprannaturale, d’ispirazione per il cinema dell’orrore di tutto il mondo: da Dario Argento, a Lucio Fulci, a Norman J. Warren.

Un film inquietante, spaventoso e ricco di colpi di scena con un cast eccezionale: Cristina Raines (I duellanti), Chris Sarandon (Ammazzavampiri), Martin Balsam (Psycho), John Carradine (L’Ululato), Eli Wallach (Il Buono, il Brutto e il Cattivo), Christopher Walken (Il Cacciatore) e Ava Gardner.

In questo imperdibile cult targato Midnight Classics, Alison Parker, una fotomodella di New York, decide di trasferirsi in una grande casa con vista su Manhattan. La ragazza nasconde però un passato difficile e la nuova e misteriosa casa risulta abitata solo all’ultimo piano da padre Halliran, un inquietante prete cieco che sta sempre alla finestra. Alison incontra però dei vicini alquanto strani ed è perseguitata da rumori e visioni: la sua mente inizia a vacillare, e comincia a soffrire di strani malesseri e svenimenti…

“The Sentinel” arriverà il 25 giugno solo su Amazon.it in una limited edition (in 1000 copie numerate DVD e Blu-Ray) che conterrà i seguenti extra:

· Commento audio sottotitolato col regista Michael Winner

· Lavorare con Winner: making of con l’assistente regista Ralph Singleton

· Press gallery in bianco e nero

· Cards & posters

· Foto dal film

· Tv spots

· Trailer

Il secondo appuntamento con l’horror questo mese è invece dedicato a Darlin’, film scritto e diretto da Pollyanna McIntosh (nota per la serie tv “The Walking Dead”), che lo descrive come “un film horror sul tema sociale”. Sequel indipendente del film del 2011 ‘The Woman’ di Lucky McKee (in cui McIntosh ha interpretato il ruolo principale), la pellicola narra le vicende dell’adolescente selvaggia Darlin’ trovata in un ospedale cattolico in condizioni terribili.

La giovane viene portata in una casa di cura gestita dal Vescovo e dalle sue devote suore, dove dovrà essere riabilitata e trasformata in una “brava ragazza” come esempio del miracoloso lavoro della Chiesa. Ma Darlin’ ha un segreto più oscuro dei “peccati” con cui viene minacciata e non è da sola. La donna che l’ha cresciuta, ugualmente feroce e selvaggia, è sempre presente nell’oscurità della psiche di Darlin’ ed è determinata ad aiutarla, non importa chi cerchi di intralciarla.

The Sentinel e Darlin’ saranno disponibili dal 25 giugno 2020 in DVD e Blu-Ray.