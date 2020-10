The Secret – Le verità nascoste – Noomi Rapace e Joel Kinnaman in un thriller sull’Olocausto – Recensione

The Secret – Le verità nascoste: L’ultimo film del regista israeliano Yuval Adler, con protagonisti Noomi Rapace e Joel Kinnaman, dal 15 ottobre 2020 nelle sale italiane.

Maja (Noomi Rapace) è una donna scampata agli orrori dell’Olocausto, fuggita in America, si è ricostruita una vita serena insieme al marito Lewis (Chris Messina). Un giorno, le sembra di riconoscere il suo carnefice (Joel Kinnaman): decide di rapirlo, per vendicarsi delle atroci torture subite durante a guerra.

Cosa funziona in The Secret- Le verità nascoste

Il copione di questo thriller è molto lineare, e quello che cattura maggiormente l’attenzione è il modo in cui vittima e carnefice si rispecchiano l’una nell’altro, creando il più classico vortice di tensione, quello della corsa contro il tempo e insinuando il dubbio.

Perché non guardare The Secret- Le verità nascoste.

Yuval Adler non ha messo su pellicola qualcosa di veramente originale ma è evidente che il suo ultimo film sia un remake del film di Roman Polanski del 1994 “La morte e la fanciulla” (a sua volta tratto da un’opera teatrale) che all’epoca ebbe un buon seguito di pubblico. Adler ha solo avuto l’idea di trasporre l’ambientazione dal Cile contemporaneo negli Stati Uniti alla fine degli anni ’50. Le radici teatrali del film di Adler sono molto evidenti, in quanto gran parte del film si svolge nella casa di Maja e suo marito.

Purtroppo c’è qualcosa che veramente non va in questo film. La trama va a velocità alterne, si passa da ritmi velocissimi alla lentezza; presenta grandi buchi e troppe transizioni discutibili e incoerenti. Per questo la trama non ha la possibilità di sorprendere. Risulta difficile sentire un legame con i personaggi; si riesce solo a vedere lo svolgimento del film: Noomi Rapace fa del suo meglio come Maja, ma nemmeno lei può salvare completamente questo film.

Quando tutto è già stato detto e fatto, The Secret – Le verità nascoste è un remake non annunciato che nessuno stava aspettando.

The Secret – Le verità è al cinema dal 15 ottobre con Cloud 9 Film.