The Omen – Film Collection – DVD e Bluray – Guarda il video Unboxing

Midnight Classics, etichetta di Koch Media Italia che racchiude una collezione unica e irripetibile di cult movies che hanno fatto grande la storia del cinema dell’orrore, è lieta di presentare The Omen – Film Collection, uno speciale cofanetto che comprende tutti i film della saga originale di Omen, in arrivo in DVD e Blu-ray il 27 febbraio.

L’iconica saga che vede protagonista il bambino più diabolico della storia del cinema, torna in home video con un fantastico box da collezione in edizione mediabook con booklet di approfondimento di 24 pagine e include i quattro i film della saga originale, tra cui Il Presagio del 1976 con Gregory Peck, vincitore dell’Oscar per la Miglior Colonna sonora alla 49ª edizione degli Academy Awards. Il cofanetto contiene anche: La maledizione di Damien (1978), Conflitto finale (1981) e Omen IV – Presagio finale (1991).



Inoltre, all’interno dei cinque dischi sono raccolte ore di interessanti extra che svelano i dietro le quinte dei lungometraggi che compongono la quadrilogia:

DISCO 1

· Commento audio con i critici Lemon Dobbs, Nick Redman e Jeff Bond

· Commento audio con il regista Richard Donner e il montatore Stuart Baird

· Commento audio con il regista Richard Donner e Brian Helgeland (Man on Fire)

· Introduzione al film con il regista Richard Donner

· The Omen: Revelations

· La parola del diavolo: intervista con lo sceneggiatore David Seltzer

· Scena eliminata con commento del regista e Brian Helgeland

· Maledizione o coincidenze?

· Galleria fotografica

· Trailer

· Tv spot

· Radio spot

DISCO 2

· Commento audio con il produttore Harvey Bernhard

· Il presagio: intervista con l’attrice Elizabeth Sheperd

· Il Potere e il Diavolo: il making of di “Omen II – La Maledizione di Damien”

· La tutrice di Damien: intervista con l’attrice Lee Grant

· L’amministratore delegato del diavolo: intervista con l’attore Robert Foxworth

· Galleria fotografica

· Elizabeth Shepherd commenta le foto del dietro le quinte

· Trailer

· Tv Spot

· Radio Spot

DISCO 3

· Commento audio con il regista Graham Baker

· Il diavolo nel dettaglio: intervista con il regista Graham Baker

· Intervista con l’assistente di produzione Jeanne Ferber

· Resuscitare il diavolo: Intervista con l’autore Andrew Birkin

· Galleria fotografica

· Trailer

· Tv Spot

DISCO 4

· Il libro del male: intervista con lo sceneggiatore Brian Taggert

· Galleria fotografica

· Trailer

DISCO 5

· L’eredità di “The Omen”: Documentario

· Omen 1

o Lo faccio per te: intervista con l’attrice Holly Palance

o Richard Donner parla di Omen: Il presagio

o La musica del diavolo: intervista con il compositore Christopher Young

o Il presagio rivelato

o Wes Craven parla di Omen: Il presagio

o Jerry Goldsmith parla della colonna sonora

o David Seltzer parla della sceneggiatura

The Omen – Film Collection sarà disponibile dal 27 febbraio in DVD e Blu-ray.