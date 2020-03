The Informer – Tre secondi per sopravvivere ora in DVD, Bluray e Digital – Scopri il film in compagnia del regista!

E’ ora disponibile On Demand, in Blu-Ray e Dvd (ed. CG/Adler Entertainment) il thriller The Informer – Tre secondi per sopravvivere. Diretto da Andrea Di Stefano, già regista di Escobar Paradise Lost, il film si avvale di un importante cast internazionale: la star delle serie The Killing e Altered Carbon, Joel Kinnaman, i candidati al premio Oscar, Rosamund Pike e Clive Owen, Ana de Armas (Knives Out – Cena con delitto) e il musicista e rapper premio Oscar, Common.

Questo crime thriller adrenalinico, ricco d’azione, con una forte componente emozionale, è tratto da “Tre secondi”, il best seller svedese di Roslund & Hellström.

Scopri il film in compagnia del regista!

Pete Koslow è un ex soldato specializzato in operazioni speciali che lavora come informatore per l’FBI per smantellare il traffico di droga della mafia polacca a New York. Quando l’operazione dell’FBI si mette male, con la morte di un poliziotto del NYPD sotto copertura, Pete è obbligato a tornare a Bale Hill, la prigione in cui era stato detenuto in passato per omicidio, per scardinare il cartello dall’interno.

Il Noleggio e il Download digitale di The Informer – Tre secondi per sopravvivere è disponibile grazie a CG Digital anche sulla piattaforma di CG Entertainment a questo link https://tinyurl.com/qlknlkr , da cui è possibile acquistare anche la versione Dvd e Blu-Ray.