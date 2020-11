The Elephant Man – Recensione del 4K Bluray del film di David Lynch

The Elephant Man: Uno dei capolavori massimi del visionario regista David Lynch, finalmente disponibile dal 14 ottobre in formato 4K UltraHD. Distribuito da Eagle Pictures nella Collana 4Kult dedicata ai classici del cinema in Ultra Definizione.

John Merrick/Uomo Elefante (John Hurt), è un uomo con il cranio orrendamente deformato a causa di una malattia, che viene sfruttato come attrazione in un circo. Salvato da un medico, il Dr. Frederick Treves (Anthony Hopkins), che lo introduce nella Londra vittoriana, si ritroverà in sua situazione di “diverso” che non trova i cambiamenti sperati…

Adattamento cinematografico dei libri The Elephant Man and Other Reminiscences di sir Frederick Treves e The Elephant Man: A Study in Human Dignity di Ashley Montagu, è un film di matrice biografica diretto dal geniale David Lynch con protagonista un cast stellare: John Hurt, Anthony Hopkins, Anne Bancroft e con la partecipazione di un giovanissimo Dexter Fletcher.

Parabola sui pregiudizi, toccante e commovente, The Elephant Man, ha ricevuto 7 candidature agli Oscar e ottenuto un discreto successo di critica e pubblico già alla sua prima uscita in sala.

La sua bellezza e la natura di pellicola in bianco e nero lo hanno di fatto entrare negli anni nell’olimpo delle pellicole Cult per eccellenza non solo del regista ma dell’intera cinematografia mondiale. Curiosità: Per realizzare il trucco di John Hurt, Lynch ha ottenuto al tempo il permesso di prelevare dei calchi del vero corpo di Merrick, conservati ancora oggi nel museo del Royal London Hospital.

Prodotta e distribuita da Eagle Pictures, l’edizione 4Kult di The Elephant Man, si avvale di un elegante slipcover con elementi in rilievo, un doppio disco 4k e Blu-ray e una card da collezione numerata a 1000 copie.

La versione del film in 4K mostra un quadro video di ottima qualità con una resa cinematografica che compiace per una pulizia e definizione praticamente perfette. Solo in alcuni brevi passaggi si mostrano i segni del tempo.

Eccellente la qualità del bianco e nero così come la solidità della grana. Il master è lo stesso utilizzato dalla Studio Canal per la sua versione estera dalla quale la versione italiana eredità anche la compatibilità con il Dolby Vision. La versione bluray a 1080p all’interno della confezione è invece il vecchio disco della collana Gli Indimenticabili di Eagle Pictures.

Sul versante audio troviamo due codifiche in 2.0 DTS HD Master Audio di discreta qualità, sia per il doppiaggio italiano che per la preferibile lingua originale inglese.

Breve ma interessante il comparto extra che vede il recupero, sul disco 4K, del documentario dedicato al vero Merrick, presente sulla vecchia versione in bluray della Universal. La versione Bluray non presenta extra.