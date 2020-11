The Boy 2 – La maledizione di Brahms ora in DVD e Bluray

La bambola Brahms torna in home video per seminare nuovamente terrore

Midnight Factory, etichetta di Koch Media Italia che racchiude il meglio della produzione mondiale del genere horror, e Lucky Red sono felici di annunciare che The Boy 2 – La maledizione di Brahms è da oggi disponibile in DVD e Blu-Ray.

The Boy 2 – La maledizione di Brahms diretto da William Brent Bell e scritto da Stacey Menear, è il sequel del film The Boy del 2016. Il cast del film è composto da Katie Holmes, Owain Yeoman, Christopher Convery e Ralph Ineson.Dopo aver spaventato milioni di spettatori in The Boy, la bambola Brahms è tornata, pronta a seminare nuovamente terrore.

Ignara della terrificante storia della villa in cui si è trasferita, una giovane famiglia formata dalla coppia Liza (Katie Holmes) e Sean (Owain Yeoman) e dal loro unico figlio, il piccolo Jude (Christopher Convery) è pronta ad iniziare una nuova vita. Qui Jude trova un nuovo amico: una bambola di porcellana apparentemente innocua, che però prende vita ogniqualvolta le sue regole non vengono rispettate. Il legame tra il bimbo e la bambola si fa di giorno in giorno più morboso, fino a quando Liza capisce che dietro quel volto lucido e sempre sorridente si nasconde in realtà una presenza oscura. Riuscirà a risalire all’origine degli eventi inspiegabili e inquietanti che si manifestano nella casa e svelare la maledizione di Brahms?

L’edizione in DVD e Blu-Ray targata Midnight Factory contiene i seguenti contenuti extra: