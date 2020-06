That’s a Movie – 18 film direttamente a casa tua con Universal Pictures Home Entertainment Italia

Con alcuni film, rivederli è sempre come la prima volta. Con altri, invece, è proprio la prima volta: Universal Pictures Home Entertainment Italia lancia That’s a Movie, che include ben 18 titoli novità che non hanno visto l’uscita nelle sale nell’ultimo periodo. Preparate quindi i pop corn, mettetevi comodi e godetevi la visione di queste vere e proprie novità, direttamente a casa vostra!

A partire dal 24 giugno e durante tutta l’estate, verranno infatti lanciati i film che, negli ultimi mesi, non hanno potuto godere come avrebbero meritato dell’uscita in sala.

Si comincia il 24 giugno, ad estate appena iniziata,con Bad Boys for Life, il sequel di successo della saga d’azione con i due poliziotti di Miami più famosi di sempre, Will Smith e Martin Lawrence; il remake del film d’azione tutto al femminile Charlie’s Angels, con la regia di Elizabeth Banks, ed il celebre remake del musical Cats, attesissimo e molto discusso, con un cast stellare.

Dal 7 luglio saranno disponibili in home video Trolls World Tour, nuovo successo d’animazione di casa Dreamworks, e Amiche in affari, oltre ai titoli di casa Vision Distribution come Starman, DNA – Decisamente Non Adatti e 7 Ore per farti innamorare.

Il 22 luglio usciranno invece l’amato supereroe dei fumetti Bloodshot, interpretato dall’altrettanto super Vin Diesel; L’Uomo invisibile, il nuovo thriller psicologico di casa Blumhouse con protagonista l’eccellente Elizabeth Moss; e Non si scherza col fuoco, oltre ai titoli Vision Distribution Tornare di Cristina Comencini e soprattutto l’attesissimo Favolacce dei fratelli D’Innocenzo, Orso d’argento per la miglior sceneggiatura al passato Festival del cinema di Berlino.

Dal 6 agosto, infine, saranno disponibili i film Emma, adattamento cinematografico del celebre romanzo di Jane Austen; Harriet, storia vera di un’attivista afroamericana contro la schiavitù, candidato a due premi Oscar, tra cui Miglior attrice protagonista per Cynthia Erivo; Queen & Slim, dramma a tinte romance con tematiche di assoluta attualità per la società americana; The Hunt, prodotto dalla celebre casa horror e thriller Blumhouse; ed il titolo Vision Georgetown, esordio alla regia per il premio Oscar Christoph Waltz.

Tutte queste imperdibili novità saranno in diversi formati tra Dvd, Blu-ray o 4k Ultra HD, per godere di un film mai visto direttamente da casa e che non dovrete abbandonare una volta usciti dalla sala. Grazie al formato fisico potrete infatti vedere e rivedere quante volte vorrete i vostri film preferiti, con il valore aggiunto di numerosi contenuti speciali dal dietro le quinte, per scoprire ogni segreto della produzione del film che sceglierete. Cerca lo sticker on-pack di That’s a movie sui tuoi titoli preferiti e non lasciarteli scappare.

I diversi titoli saranno disponibili nei seguenti formati:

– Bad Boys: Dvd, Blu-ray, 4k UHD

– Charlie’s Angels: Dvd, Blu-ray

– Cats: Dvd (ed. Combo Les Misèrables), Blu-ray

– Trolls World Tour: Dvd, Blu-ray, 4k UHD

– Amiche in affari: Dvd

– Starman: Dvd

– DNA – Decisamente Non Adatti: Dvd

– 7 Ore per farti innamorare: Dvd

– Bloodshot: Dvd, Blu-ray, UHD

– L’Uomo invisibile: Dvd, Blu-ray, 4k UHD

– Favolacce: Dvd, Blu-ray

– Tornare: Dvd

– Non si scherza col fuoco: Dvd

– Emma: Dvd, Blu-ray

– Harriet: Dvd

– Queen & Slim: Dvd, Blu-ray

– The Hunt: Dvd, Blu-ray

– Georgetown: Dvd