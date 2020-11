Su un raggio di sole – Una science fiction su crescita e diversità in Libreria

Su un raggio di sole: Nel futuro lo spazio è stato colonizzato dalle donne. La giovane Tillie Walden firma una science fiction su crescita e diversità. Disponibile il libreria dal 26 novembre 2020 con Bao.

BAO Publishing è lieta di annunciare l’uscita in libreria di Su un raggio di sole di Tillie Walden, giovanissima stella del fumetto statunitense.

Mia è un’adolescente ribelle e malinconica, le cose non vanno molto bene nel collegio femminile che frequenta finché non conosce Grace. Il sentimento che le lega è sincero, ma lo spazio – che è stato ormai interamente colonizzato da sole donne – sta attraversando una crisi profondacon il deterioramento degli ecosistemi e una missione più grande di loro le costringerà a separarsi. Sola e con il cuore spazzato, l’unica possibilità di Mia finita la scuola è unirsi a una delle squadre che si occupano della manutenzione degli edifici sparsi per la galassia.

“Tillie Walden è il futuro dei fumetti e Su un raggio di sole è il suo miglior lavoro finora. È una storia ‘spaziale’ diversa da qualunque altra abbiate letto, con un ricco universo vissuto di personaggi complessi.”

– Brian K. Vaughan (autore di Saga e Paper girls)

È così che incontra la capitana Char e la sua compagna Alma,che attraversano il cosmoaccompagnate da Elliot, che si identifica nel genere non-binario, e la piccola Jules. Questo gruppo insolito e caloroso inizia a somigliare sempre di più a una famiglia, anziché a un equipaggio, fino a lanciarsi nella spedizione verso uno dei luoghi più temuti dello Spazio Profondo: la Scalinata, dove forse Mia potrà trovare le risposte che cerca da anni.

Inizialmente serializzato come webcomic, Su un raggio di sole si è poi aggiudicato il prestigioso Los Angeles Times Book Prize. In questo lungo romanzo grafico di più di cinquecento pagine, la giovanissima autrice Tillie Walden ridisegna il genere sci-fi infondendo la storia di sentimenti umani e descrivendo una nuova idea di famiglia, di identità e di legami affettivi.

Tillie Walden è una fumettista e illustratrice di Austin, Texas. Dopo aver conseguito il diploma in Belle Arti al Center for Cartoon Studies in Vermont, ha esordito nel mondo del fumetto realizzando graphic novel quali Trottole, uscito per First Second Books con cui ha vinto un premio Eisner nel 2018 (tradotto in Italia da Oscar INK), The End of summer (vincitore di un Ignatz Award) e della storia candidata a un premio Eisner I Love This Part. Nel 2020, Su un raggio di sole, candidato al Premio Eisner, viene portato in Italia da BAO Publishing. Per altre informazioni su Tillie, visitate il sito tilliewalden.com.