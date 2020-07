Street Trash e Slither dal 16 Luglio in DVD e Bluray

Il mese di luglio ha in serbo per gli appassionati del genere horror due imperdibili appuntamenti in home video! Midnight Classics e Midnight Factory vi aspettano infatti negli store fisici e digitali con il cult Street Trash e con l’incredibile Slither del regista James Gunn, in arrivo in DVD e Blu-Ray il 16 luglio 2020.

Street Trash (Horror in Bowery Street) è l’unico lungometraggio diretto da J. Michael Muro (Jim Muro), una black comedy body horror ormai divenuta un cult: è infatti un melt movie, film in cui la narrazione si concentra sulla liquefazione e lo scioglimento del corpo umano.

Il film è ispirato ad uncortometraggio amatoriale diretto dallo stesso Jim Muro, disponibile tra gli extra di questa fantastica edizione Midnight Classics. La sceneggiatura del film è scritta da Roy Frumkes, che in seguito all’uscita cinematografica ha dichiarato “L’ho scritto per offendere democraticamente ogni gruppo sul pianeta e di conseguenza il mercato giovanile lo ha abbracciato come un lavoro rinnegato ed è stato riprodotto in molti spettacoli notturni.”

Il regista Jim Muro ha vinto il Corvo d’Argento al Festival internazionale del cinema fantastico di Bruxelles del 1987. Nel cast di Street Trash troviamo Mike Lackey, Bill Chepil, Vic Noto, Mark Sferrazza, Jane Arakawa e Nicole Potter.

La nuovissima uscita targata Midnight Classic è ambientata a New York, nel quartiere malfamato Bowery Street. In un negozio di liquori frequentato dai senzatetto della zona, il proprietario mette in vendita un superalcolico chiamato “Viper”. In realtà si tratta di un liquido usato durante la guerra del Vietnam, che una volta inghiottito scioglie gli organi ed i corpi delle vittime. Un poliziotto inizia così ad indagare sulle morti misteriose…

“Street Trash“ arriverà il 16 luglio solo su Amazon.it in una limited edition (in 1000 copie numerate DVD e Blu-Ray) con un master del film certificato dal produttore e sceneggiatore Roy Frumkes e che conterrà i seguenti extra:

DISCO 1:

· Commento audio sottotitolato con il regista Jim Muro

· Commento audio sottotitolato con il produttore e sceneggiatore Roy Frumkes

· Scene eliminate

· Street Trash: il corto originale

· Trailer

DISCO 2:

· Documentario The Meltdown Memoirs: il making of del film

· Conversazione tra Roy Frumkes e Tony Timpone

· Intervista con l’attrice Jane Arakawa

Il secondo appuntamento del mese di luglio è Slither, un horror comedy sci-fi del 2006 scritto e diretto da James Gunn nel suo debutto alla regia. Gunn è ormai famoso grazie al franchise dei Guardiani della Galassia, saga ambientata nel Marvel Cinematic Universe che lo ha consacrato come uno dei registi più richiesti di Hollywood. Il cast principale del film vede la partecipazione di Elizabeth Banks (Spider-Man, Hunger Games, The Lego Movie, Charlie’s Angels) e Nathan Fillion (Castle, Buffy l’ammazzavampiri, Guardiani della Galassia 1&2, Cars 3).

In Slither, una meteora contenente un viscido parassita alieno si schianta nei dintorni della città di Wheelsy. Mentre amoreggia con l’amante Brenda, Grant Grant, il ricco uomo d’affari della città, incappa nell’organismo che gli spara un pungiglione nel petto. Il pungiglione si infiltra nel corpo e poi nel cervello di Grant, prendendo possesso del suo corpo. Grant inizia così a tramutarsi in un orribile mostro tentacolare…

Negli extra dell’edizione DVD e Blu-Ray troviamo:

· Commento audio sottotitolato con il regista James Gunn e l’attore Nathan Fillion (2006)

· Scene tagliate ed estese (con commento audio opzionale di James Gunn)

· Gli effetti visivi passo dopo passo

· Sul set con l’attore Nathan Fillion

· Le menti malate di Slither

· Sangue finto: tutorial

· Dare vita alle creature di Slither

· Video diario di Lloyd Kaufman

· Gag Reel

· Chi è Bill Pardy?

· Trailer

Street Trash e Slither saranno disponibili dal 16 luglio 2020 in DVD e Blu-Ray.