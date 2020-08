Street Power Football: Il Trailer della modalità Trickshot

SFL Interactive e Maximum Games hanno rilasciato oggi un nuovo trailer di gameplay che mostra la modalità Trickshot di Street Power Football. Trickshot è una modalità in perfetto ‘street style’ che richiede precisione e strategia, dove alcuni bersagli, obiettivo principale di questa modalità, sono posizionati e a volte nascosti in tutto campo da gioco in attesa che i giocatori li colpiscano con la palla. I giocatori dovranno correre contro il tempo nella modalità trickshot – alcuni obiettivi sono molto più difficili da colpire rispetto ad altri, e usare una strategia ben precisa sarà la chiave per raggiungere il successo. Prepara il tuo colpo alla perfezione prima che il tempo scada. Aggiungi il tuo nome alle classifiche battendo i record e prendi il tuo posto tra i migliori giocatori del mondo.



Street Power Football sarà disponibile in tutto il mondo in digitale e in versione fisica per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam dal 25 agosto.



Street Power Football combina uno stile creativo con un’azione ad alta energia per un’esperienza di calcio e videogioco arcade davvero esagerata. Street Power Football dispone di sei modalità di gioco distinte, tonnellate di opzioni per personalizzare la tua squadra a tuo piacimento, una musica perfettamente a tema, ambientazioni e ambasciatori da tutto il mondo inclusi Sean Garnier, Liv Cooke, Melody Donchet, Andrew Henderson e tanti altri!



Pre-ordina oggi Street Power Football in digitale e presso i rivenditori autorizzati.