Street Power Football – DLC gratuito in arrivo

SFL Interactive e Maximum Games hanno annunciato il primo DLC per Street Power Football, in arrivo prossimamente. Il DLC, completamente gratuito, è stato mostrato brevemente nel trailer esclusivo della Gamescom lo scorso weekend, e sarà incentrato sugli street soccer ambassador svedesi Josef and Jakob El-Zein, gli SKILLTWINS. Il DLC gratuito includerà i nuovi personaggi SKILLTWINS in un nuovo playground situato nella loro città natale, Vasteras (Svezia), e un nuovo gameplay che mette in luce le skill necessarie per diventare maestri in ogni stile dello street football.

Street Power Football combina uno stile creativo con un’azione ad alta energia per un’esperienza di calcio e videogioco arcade davvero esagerata. Street Power Football dispone di sei modalità di gioco distinte, tonnellate di opzioni per personalizzare la tua squadra a tuo piacimento, una musica perfettamente a tema, ambientazioni e ambasciatori da tutto il mondo inclusi Sean Garnier, Liv Cooke, Melody Donchet, Andrew Henderson e tanti altri!

Street Power Football è ora disponibile per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam.