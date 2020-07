Spaghetti Pictures Italia porta l’orrore anni ’80 in DVD

L’horror anni ’80 esplode in DVD con Supermarket horror, Spookies e Sola… in quella casa

Spaghetti Pictures Italia è lieta di annunciare che saranno disponibili in dvd, a partire dal 7 Settembre 2020, Supermarket horror, Spookies e Sola… in quella casa, tutti sotto etichetta Serendipity.

Tre cult del mitico cinema horror americano anni ‘80 che, lontani dall’effettistica digitale e dal sempre più stanco abuso di jump scare, ci riportano ai tempi in cui i film di paura abbondavano in trucco prostetico ed elaborate creature realizzate da autentici maestri del settore.

Prodotto nientemeno che dalla Concorde pictures del Re dei b-movie Roger Corman, Supermarket horror (1986) di Jim Wynorski si svolge all’interno di un grande centro commerciale in cui i giovani lavoranti, desiderosi di dedicarsi ad una nottata di baldoria a base di sesso e super alcolici, decidono di organizzare un party con tanto di poco vestite ragazze… senza immaginare, però, che, a causa di un cortocircuito, le modernissime e armate guardie robot addette alla sicurezza siano diventate incontrollabili assassini.

Una notte di inesorabile terrore è anche quella posta al centro di Spookies (1986), co-diretto da Genie Joseph, Thomas Doran e Brendan Faulkner, il cui protagonista è un tredicenne che, fuggito di casa dopo che i suoi genitori si sono dimenticati del suo compleanno, si avventura nei boschi, dove si trova anche la villa di uno stregone, destinata ad accogliere malcapitati ospiti costretti a vedersela con zombi, uomini gatto e altre malvagie mostruosità.

A firma del Tibor Takács autore del famoso dittico Non aprite quel cancello, Sola… in quella casa (1989), invece, si concentra sulla giovane bibliotecaria Virginia, appassionata di letteratura dell’orrore e che, imbattutasi in un romanzo realizzato da un defunto scrittore malato di mente e riguardante un folle dottore impegnato ad uccidere donne per cercare di ricreare il volto della deceduta moglie utilizzando parti anatomiche delle vittime, comincia a vedere morire i propri amici proprio dopo aver cominciato a leggere il testo.

I dvd di Supermarket horror, Spookies e Sola… in quella casa sono già preordinabili e saranno acquistabili in esclusiva su https://www.spaghettihorror.it/prodotto/spaghetti-horror-video-pack-promo/. Le prime cento copie dei tre titoli sono al prezzo promozionale di 34.90 euro comprese spese di spedizione, anziché 49.70 euro escluse spese di spedizione