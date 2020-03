Sky: Figli della Luce – Oltre i 10 milioni di download

L’Avventura Social che ha scaldato il cuore di milioni di giocatori connetterà i fan di tutto il mondo grazie al Cross-Play

thatgamecompany (www.thatgamecompany.com), pluripremiato studio di sviluppo conosciuto per Journey (Gioco dell’Anno 2013) e per l’acclamato Flower, è lieta di annunciare che Sky: Figli della Luce è stato scaricato oltre 10 milioni di volte dai fan di tutto il mondo. Questo grande traguardo arriva a seguito di numerosi riconoscimenti come l’‘iPhone Game of the Year’ di Apple e o il ‘Game of the Year – People’s Choice’ dei Mobile Game Awards, oltre a numerose candidature ai premi più importanti arrivate dai fan e dai giurati di tutto il mondo negli scorsi tre mesi.



Negli ultimi mesi thatgamecompany è stata al lavoro sull’attesissima release per Google Play, ora attesa per il prossimo aprile. I fan europei con dispositivi Android possono ora procedere alle pre-registrazioni per Sky: Figli della Luce qui: http://bit.ly/PreregisterSky. Ulteriori dettagli sul gioco sono stati annunciati oggi, con la versione per Nintendo Switch che sarà la prima per console e arriverà più avanti durante l’anno. La volontà dello studio è poi quella di riuscire ad ottenere il supporto al cross-play per Sky, permettendo ai giocatori mobile di connettersi alle versioni del titolo per le console casalinghe (in lavorazione) molto presto.

Sin dal lancio, Sky è stato acclamato da pubblico e critica per il suo approccio ad un gameplay diverso e condiviso, costruendo community positive e compassionevoli. È lentamente sbocciato come un vero e proprio mondo online grazie al suo regno in continua espansione, eventi in-game e a quattro stagioni rilasciate finora. Una nuova stagione è già in via di sviluppo insieme a nuove storie, sorprese e opportunità per collaborare con gli altri giocatori.



Jenova Chen, co-Founder and Creative Director ha commentato: “Sono incredibilmente grata al nostro team – che ha lavorato così duramente per spingersi oltre i limiti del possibile creando memorie che scaldano il cuore, senza tempo e perfette per essere condivise. Il miglior riconoscimento è sicuramente quello di sentire quanti gamer tradizionali e non hanno adorato volare assieme ai loro amici e farsi guidare all’interno del gioco. Sono davvero elettrizzata per quello che ci attende, ci stiamo continuamente evolvendo e il nostro obiettivo sarà sempre quello di dare alla gente nuovi modi per connettersi.”

Sky: Figli della Luce è disponibile su App Store (http://bit.ly/PlaySkyiOS), ed è disponibile per la pre-registrazione su Google Play (http://bit.ly/PreregisterSky).