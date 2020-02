Shaun, vita da pecora: Farmageddon – il Film – Da oggi in DVD, Blu-Ray e DVD + Activity Set

La pecora più amata della galassia arriva in home video con tre splendide edizioni!

Koch Media è fiera di annunciare che Shaun, vita da pecora: Farmageddon – il Film, diretto da Richard Phelan & Will Becher e prodotto in partnership da AARDMAN ANIMATIONS e STUDIOCANAL, sarà finalmente disponibile in home video il 13 febbraio in DVD, Blu-Ray e DVD + Activity Set.



La pecora più cool e amata del cinema è tornata in questa incredibile avventura galattica tutta nuova! Ancora una volta Shaun, insieme a vecchi e nuovi amici spaziali, vi stupirà con le sue trovate geniali, con effetti speciali e sorprese dell’altro mondo. Strane luci sulla tranquilla città di Mossingham annunciano l’arrivo di un misterioso visitatore da una galassia molto lontana…



Quando l’ospite intergalattico – una birichina e adorabile extraterrestre di nome LU-LA – si schianta con il suo UFO proprio accanto alla fattoria di Mossy Bottom, Shaun non si lascia scappare l’occasione di vivere una nuova, fenomenale extra-avventura e parte in missione per riportare LU-LA a casa. Grazie ai suoi astro-poteri, all’incontenibile simpatia e ai suoi ruttini di dimensioni galattiche, LU-LA incanterà presto tutto il gregge. Shaun riporta la sua nuova amica aliena nella Foresta di Mossingham per trovare la sua navicella perduta, ma non sa che una misteriosa agenzia governativa gli sta già alle calcagna. Riuscirà Shaun ad evitare un Farmageddon a Mossy Bottom prima che sia troppo tardi?



Le tre edizione home video dell’ultimo capitolo della serie cinematografica di Shaun includono incredibili extra tra cui:



· Come disegnare Lu-La

· Come disegnare Shaun

· Il 25° anniversario di Shaun, vita da pecora

· I video live action

· Lana super naturale!

· Trailer



Inoltre sarà disponibile sul mercato anche un un’edizione DVD con un’Activity set composto da un astuccio contenente un puzzle e 5 cartoncini con attività creative.

Shaun, vita da pecora: Farmageddon – il Film vi attende in DVD, Blu-Ray e DVD + Activity Set dal 13 febbraio 2020.