Selfie debutta sulla piattaforma CG DIGITAL

Grazie a CG Digital, il sevizio di Video On Demand attivo sulla piattaforma cgentertainment.it, è ora disponibile in anteprima esclusiva per il noleggio e il download digitale SELFIE il film scritto e diretto da Agostino Ferrente candidato ai David di Donatello 2020 come Miglior Documentario.

Presentato alla scorsa edizione del Festival di Berlino SELFIE ha poi partecipato ai più importanti festival nazionali e internazionali, facendo incetta di premi e confermandosi come uno dei casi cinematografici più interessanti della stagione.

Napoli, Rione Traiano. Nell’estate del 2014 un ragazzo di sedici anni, Davide, muore, colpito durante un inseguimento dal carabiniere che lo ha scambiato per un latitante. Davide non aveva mai avuto alcun problema con la giustizia. Come tanti adolescenti, cresciuti in quartieri difficili, aveva lasciato la scuola e sognava di diventare calciatore. Anche Alessandro e Pietro hanno 16 anni e vivono nel Rione Traiano. Sono amici fraterni, diversissimi e complementari, abitano a pochi metri di distanza, uno di fronte all’altro, separati da Viale Traiano, dove fu ucciso Davide. Alessandro e Pietro accettano la proposta del regista di auto-riprendersi con il suo iPhone per raccontare in presa diretta il proprio quotidiano, l’amicizia che li lega, il quartiere che si svuota nel pieno dell’estate, la tragedia di Davide.

“La mia nuova ossessione era raccontare gli sguardi di questi ragazzi, concentrandomi non su quello che vedono, che oramai tutti conosciamo, ma sui loro occhi che guardano.” Agostino Ferrente

