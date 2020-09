Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition in arrivo!

Alleati con gli amici nella modalità co-op online per sconfiggere i sette malvagi ex di Ramona Flowers

In occasione dell’Ubisoft Forward, Ubisoft, in collaborazione con Universal Games e Digital Platforms, ha annunciato la ripubblicazione di Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition per celebrare il suo decimo anniversario.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition, che include anche i contenuti scaricabili Knives Chau e Wallace Wells, sarà disponibile per il download per la fine del 2020 al costo di €14.99 su PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One, Nintendo Switch, Stadia, Windows PC e UPLAY+, il servizio in abbonamento di Ubisoft*.

Con il ritorno di Scott Pilgrim, i giocatori potranno riscoprire il celebre beat ‘em up arcade 2D ispirato alla popolare serie di fumetti e al film di Universal Pictures del 2010. Ancora una volta i fan saranno conquistati dalle animazioni a 8 bit di Paul Robertson, l’acclamata colonna sonora di Anamanaguchi e le sequenze filmate in stile retrogaming di Bryan Lee O’Malley, autore della serie a fumetti di Scott Pilgrim vs. The World.

Con la sua combinazione unica di stile, umorismo e gameplay tradizionale, i giocatori aiuteranno Scott Pilgrim a combattere per amore e affrontare i suoi nemici, tra cui la Lega dei sette malvagi ex. Per farlo, potranno vestire i panni di Scott Pilgrim, Ramona Flowers, Stephen Stills e altri personaggi indimenticabili, ognuno dotato di mosse e attacchi specifici. Ma guadagnando punti esperienza, i personaggi potranno salire di livello e apprendere molte nuove abilità letali.

Inoltre, i giocatori avranno l’opportunità di formare una squadra con un massimo di altri tre amici online o in locale per sconfiggere gli avversari, condividere bonus salute e monete, oltre a rianimarsi a vicenda. Gli amici potranno anche competere in alcuni mini giochi, gareggiare in una frenetica partita di dodgeball o sfidarsi a vicenda in epiche battaglie all’ultimo sangue.

*UPLAY+ è disponibile al costo di 14,99 € al mese. È possibile annullarlo in qualsiasi momento. Per maggiori informazioni, visitare uplayplus.com.