Scott Pilgrim vs. The World e Mystery Men – In DVD e BluRay dal 15 ottobre

Koch Media è lieta di annunciare che il 15 ottobre 2020 saranno finalmente disponibili DVD e Blu-Ray due incredibili cult in due nuovissime edizioni che faranno contentissimi i rispettivi fan. Scott Pilgrim vs. The World e Mystery Men tornano finalmente in home video in due cofanetti ricchi di contenuti extra speciali.

Scott Pilgrim vs. The World

Scott Pilgrim, disoccupato bassista ventiduenne di una band ha appena incontrato la ragazza dei suoi sogni. L’unico ostacolo nella conquista dell’esclusiva e misteriosa Ramona Flowers sono i suoi sette malvagi ex che stanno arrivando per ucciderlo. La nuova edizione speciale celebra i 10 anni dall’uscita del film adattamento dell’omonimo fumetto di Brian Lee O’Malley, che spazia dalla commedia all’azione, dalle citazioni fumettistiche al mondo dei videogiochi. L’edizione sarà arricchita da 7 card da collezione rappresentanti i sette malvagi ex di Ramona e da una elegante custodia cartonata.

Contenuti Extra di Scott Pilgrim vs. The World

· Commento del regista/co-sceneggiatore Edgar Wright, il co-sceneggiatore Michael Bacall e lo scrittore Brian Lee O’Malley (v.o)

· Commento tecnico con il regista/co-sceneggiatore Edgar Wrigh e il direttore della fotografia Bill Pope (v.o)

· Commento degli attori con Michael Cera, Jason Schwartzman, Mary Elizabeth Winstead, Ellen Wong e Brandon Routh (v.o.)

· Commento degli attori con Anna Kendrick, Aubrey Plaza, Kieran Culkin e Mark Webber (v.o.)

· Scene Eliminate

· Scene Eliminate con commento (v.o.)

· Curiosità del set

· Creazione

· Montaggi alternativi

· Pezzi e frammenti

Il cast di Scott Pilgrim vs. The World vede Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Mark Webber, Chris Evans, Anna Kendrick, Johnny Simmons, Brie Larson, Aubrey Plaza e Jason Schwartzman.

Mystery Men

Un trio di supereroi minori con superpoteri decisamente scarsi risiede a Champion City, dove il vero paladino della giustizia e difensore dei deboli si chiama Capitan Amazing. Quando però questi viene rapito dal suo acerrimo nemico Casanova Frankenstein, i tre aspiranti eroi dovranno rimboccarsi le maniche per salvare il mondo.

Il supercast del film vede la partecipazione di Ben Stiller, William H. Macy, Janeane Garofalo, Geoffrey Rush, Greg Kinnear.

Contenuti Extra di Mystery Men