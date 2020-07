Scooby! – Grafica in CGI per il nuovo universo cinematografico di Hanna-Barbera – Recensione

Scooby!: Arriva direttamente sulle maggiori piattaforme digitali il film reboot della serie di Scooby-Doo, il primo episodio di una serie di film ambientati in un ipotetico universo cinematografico condiviso dei personaggi di Hanna-Barbera. Disponibile dal 15 luglio per l’acquisto premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity.

Il nuovo restart della saga di “Scooby-Doo” ci racconta la genesi della storia fin dal primo incontro tra Scooby e Shaggy, l’inizio della loro inseparabile amicizia, la conoscenza con i giovani investigatori Fred, Velma e Daphne e la successiva nascita della Mystery Inc.

Dopo centinaia di casi risolti e incredibili avventure condivise, Scooby, Shaggy e i loro amici, sono chiamati alla missione più importante di sempre: impedire a Dick Dastardly di aprire le porte degli Inferi e liberare Cerbero. Per affrontare questa “can-apocalisse globale”, i membri della banda troveranno aiuto nel bizzarro team di Blue Falcon e nel mentre scopriranno che il destino di Scooby è legato ad un importante retaggio.

Cosa funziona in Scooby!

Tanto colore e discreto intrattenimento per un film dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. Il nuovo progetto dell’universo condiviso di Hanna-Barbera, diretto da Tony Cervone, inizia con un sufficiente episodio, in cui l’ammodernamento generale dei brand proposti risultano discretamente amalgamati tra loro. Una lunga puntata della serie di 1 ora e 30 minuti che non dimentica di omaggiare il suo illustre passato, attraverso citazioni e situazioni moderne che vanno da Harry Potter a Netflix fino ad A Star Is Born.

Perché non guardare Scooby!

Malgrado l’utilizzo di riferimenti moderni e una sufficiente dotazioni di rimandi al passato, nel tentativo di accontentare anche il pubblico più maturo, il film è un prodotto prettamente per bambini. Difficilmente farà breccia nei cuori dei loro genitori. Consigliato ai fan incalliti del brand e ai vostri figli.

Scooby! sarà disponibile dal 15 luglio per l’acquisto e noleggio premium per la distribuzione di Warner Bros. Pictures Italia.