Scary Stories to Tell in the Dark – Recensione del Bluray del teen-horror prodotto da Guillermo Del Toro

Scary Stories to Tell in the Dark: Il teen-horror del regista norvegese André Øvredal, è disponibile dal 12 febbraio in Bluray e DVD grazie alla distribuzione di Eagle Pictures per la produzione di Notorious Pictures.

Dopo la bella accoglienza di pubblico e stampa alla Festa del Cinema di Roma 2019, e un veloce e silenzioso passaggio in sala, l’ispirato e riuscito teen-horror tratto dall’omonima serie cult di libri per ragazzi scritta da Alvin Schwartz, è disponibile sul mercato italiano in un’ottima trasposizione domestica che ripropone con successo quanto di buono visto sul grande schermo. Se volete conoscere qualcosa di più sulla trama o sul film vi rimandiamo alla nostra recensione che trovate qui.

Come per tutte le ultime uscite distribuite da Eagle Pictures in formato Combo (Bluray+DVD), in questo caso prodotta da Notorious Pictures, troviamo all’interno della confezione bluray di Scary Stories to Tell in the Dark anche la presenza del film in versione DVD.

Visivamente parlando il bluray di Scary Stories to Tell in the Dark, mostra un quadro video di ottima qualità in linea con le scelte effettuate in sede di girato. Nonostante la morbidezza del dettaglio, la definizione e la pulizia dell’immagine sono completamente all’altezza della situazione e si esaltano durante i primi piani dei protagonisti e delle creature, realizzate per buona parte attraverso protesi e trucchi fisici.

Il versante audio vede la presenza di due tracce lossless in formato 5.1 DTS HD Master Audio, sia per il doppiaggio italiano che per la lingua originale. Entrambe sono all’altezza della situazione per quanto riguarda la potenza sonora, il bilanciamento dei volumi e la pulizia dei dialoghi.

Ricchissimo il versante extra con circa 55 minuti di contenuti di approfondimento. Peccato per l’assenza di contenuti esclusivi per la nostra versione, considerata la presenza del regista André Øvredal a Roma durante la presentazione del film, ma non ci possiamo proprio lamentare perché gli extra sono tutti di grande livello.