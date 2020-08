S.W.A.T. – Recensione del Bluray del film di Sheng Ding

S.W.A.T.: Il regista di Little Big Soldier torna in home video con l’edizione Combo (Bluray+DVD) del suo ultimo film action con la partecipazione di Robert Knepper.

Le squadre degli S.W.A.T. costituiscono il corpo d’élite dell’esercito cinese. I loro addestramenti sono durissimi e le loro azioni sul campo letali. Non è semplice essere tra i selezionati ad entrare nel team ed è ancora più complicato portare a compimento l’addestramento.

Quando un bizzarro e spietato narcotrafficante americano sbarca in Cina, Sam (Robert Knepper), i vertici del comando militare formano una squadra letale di agenti speciali composta dai migliori membri di due squadre d’azione rivali. Dopo tante sfide in addestramento, i due team dovranno mettere da parte la loro rivalità e rancori per portare a termine la più pericolosa e complessa missione mai assegnata ad un gruppo armato.

Dopo anni di fruttuose collaborazioni con Jackie Chan e il mediocre remake moderno di A Better Tomorrow, Sheng Ding torna sul catalogo Home Video italiano con una sufficiente pellicola action dedicata al corpo della S.W.A.T. cinese.

Un film per buona parte di propaganda nazionale, siamo i più forti e i più bravi, capace di intrattenere lo spettatore con quel gusto tutto orientale di unire largo utilizzo dell’ironia alle azioni esplosive sullo schermo. Lungamente imperfetto ma godibile.

Distribuito da Eagle Pictures ma prodotto da Blue Swan Entertainment, il Bluray di S.W.A.T. è disponibile in tutti i negozi dal 22 luglio e fa parte della collana Originals di Eagle, accompagnata come sempre da un elegante slipcase di cartone.

Presentato nel corretto formato cinematografico di 2.35:1, il quadro video della trasposizione domestica mostra un’immagine sempre piacevolmente definita e priva di grossolane sbavature. Con tutti i limiti delle canoniche produzioni Blue Swan Entertainment.

Personalmente siamo felici che questa azienda nonostante i suoi limiti continua ad investire sul cinema asiatico per il mercato italiano. Non è da tutti!

Sul versante audio troviamo due codifiche in 5.1 DTS HD Master Audio di buona presa sullo spettatore, sia in Italiano che in originale. Entrambe risultano potenti e precise nel delineare ogni passaggio del film.

Brutte notizie dal reparto dei contenuti speciali che sono completamente assenti. All’interno della confezione è presente anche il DVD del film.