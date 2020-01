Robert De Niro sarà Rockefeller diretto da David O. Russell

Ebbene, secondo alcune attendibili news assai recenti, stando soprattutto al rinomato sito The Playlist, Robert De Niro incarnerà il celeberrimo magnate John Davison Rockefeller in un biopic di prossima realizzazione per la regia di David O. Russell su sceneggiatura di Charles Randolph (La grande scommessa, Bombshell).

In questi giorni, come sappiamo, David O. Russell è stato associato anche un’atra pellicola che presto si appresterà a dirigere. Un film, ancora senza titolo, interpretato da Christian Bale, uno dei suoi maggiori feticcio. David O. Russell e Christian Bale, infatti, lavorarono già assieme per The Fighter, per il quale Bale vinse l’Oscar come miglior attore non protagonista, e per l’acclamato American Hustle. Film, peraltro, che conteneva un notevole cammeo di De Niro stesso. Il quale, a sua volta, fu co-protagonista de Il lato positivo e di Joy, entrambi di O. Russell.

Le riprese del film con Bale partiranno ad Aprile mentre il biopic su Rockefeller con De Niro verrà girato dopo che quest’ultimo reciterà nella nuova opera di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, ovvero Killers of the Flower Moon.

De Niro ha anche un altro paio di progetti da portare avanti prima di tornare in coppia con O. Russell.

Intanto, nei prossimi giorni, finalmente la Notorious Pictures rilascerà il primo trailer italiano di Nonno, questa volta è guerra!

Un film girato un paio d’anni fa, ancora prima di The Irishman, per la regia di Tim Hill con Uma Thurman e Christopher Walken, che sino a oggi non trovò distribuzione poiché targato dall’ex compagnia produttiva di Harvey Weinstein.

A tal proposito, della serie televisiva di Amazon prodotta da Weinstein che doveva essere firmata da O. Russell, avente come protagonisti De Niro e Julianne Moore, di cui vi parlammo tempo fa, non si seppe più nulla proprio perché fu improvvisamente sospesa in seguito allo scandalo che coinvolse Weinstein stesso.