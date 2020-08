Ridley Scott dirigerà il biopic Gucci con Adam Driver, Robert De Niro, Al Pacino, Reeve Carney, Jared Leto, Jack Huston e Lady Gaga

Ebbene, malgrado Ridley Scott, a causa dei ritardi dovuti al Covid-19, non abbia ancora del tutto completato gli ultimi dettagli di The Last Duel con Matt Damon e Ben Affleck, come suo solito, come d’altronde inevitabilmente pertinente al suo stile da cineasta ipertrofico e da instancabile stacanovista indomabile, si sta già proiettando avanti. Progettando e pensando seriamente alla sua prossima pellicola da girare subito dopo aver limato, potremmo dire, gli ultimi ciak del film sopra menzionatovi.

Difatti, a quanto pare, basandoci sulle succose news provenienti oltreoceano dalle maggiori, giornalistiche testate riguardanti il frenetico e a sua volta irrefrenabile mondo di Hollywood, il regista di capolavori immortali come I duellanti, Alien e Blade Runner, l’immarcescibile, prolifico autore de Il gladiatore, di American Gangster e di Black Hawk Down, prossimamente dedicherà le sue energie, concentrandosi su un faraonico biopic incentrato sulla fastosa e purtroppo disgraziata famiglia Gucci e sull’inerente, ovviamente e tristemente celebre tragedia occorsa al suo imprenditore e presidente dell’omonima casa di moda a lui intestata, ovvero Maurizio.

Per l’ingrata eppur cinematograficamente ambita parte della sua ex moglie e dunque vedova Patrizia Reggiani, cioè la fascinosa eppur macabra dark lady, potremmo dire, misteriosa mandante del suo omicidio agghiacciante, pare che Ridley Scott desideri fortemente Lady Gaga. Assente dal grande schermo dalla sua acclamata e sorprendente performance nominata all’Oscar di A Star Is Born, datato 2018 per la regia di Bradley Cooper.

Per quanto riguarda i ruoli, non ancora però definiti, da riservare rinomatamente gli altri membri d’un cast che si preannuncia delle grandi occasioni, come si suol dire, Scott sembra che sia in avanzate trattative con alcuni dei nomi più altisonanti del mondiale panorama attoriale, vale a dire Robert De Niro, Adam Driver (già presente in The Last Duel), Reeve Carney, Jared Leto, Al Pacino e Jack Huston.

Gucci sarà finanziato dalla MGM in collaborazione con la casa di produzione dello stesso Scott.

Al momento però non c’è dato sapere quando inizieranno le riprese.