Ridi Che È Meglio – Pera Toons torma in libreria con Tunué

Ridi Che È Meglio: Il nuovo libro di Pera Toons in liberia e fumetteria con Tunué dal 5 novembre.

Due milioni di fan sui social, unico autore di fumetti certificato da Tik Tok, Pera Toons è un vero fenomeno del web. Dopo il successo di Chi ha ucciso Kenny, il suo famosissimo format pubblicato da Tunué e tradotto anche negli Stati Uniti, Pera Toons torma in libreria e fumetterie con Ridi che è meglio.

Un fumetto composto da 130 battute basate su giochi di parole e fraintendimenti arricchito dal racconto di alcuni episodi della vita dell’autore. Il libro farà ridere a crepapelle con irresistibili freddure ma è anche un libro game ispirato alle storie a bivi che da sempre appassionano i giovani lettori. Infatti si potranno vivere tantissime avventure collegate tra loro, alla ricerca dell’isola che non c’è.

RIDI CHE È MEGLIO

Tunué, 2020 Fuori collana cm 14×20,5

pp. 144 a colori, olandese Euro 14,50

ISBN 978-88-6790-3948

IL LIBRO. La novità di Pera Toons non fa solo divertire con le sue esilaranti trovate linguistiche ma è anche un libro-game in cui il lettore diventa protagonista scegliendo, alla fine di ogni pagina, l’azione da compiere. La lettura potrà essere sequenziale oppure si potranno affrontare le varie prove e muoversi liberamente tra le pagine. Completa il volume una carrellata di storie in cui Pera Toons si racconta ai suoi lettori.

L’AUTORE

Pera Toons. Nome d’arte di Alessandro Perugini, grafi co pubblicitario e fumettista. Ha collaborato per anni con brand e agenzie di rilevanza nazionale. Si afferma prima su Instagram con il famosissimo format Chi ha ucciso Kenny?. Dal 2018 è attivo anche su altri social in particolare Tik Tok.