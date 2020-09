Richard Jewell – Recensione del Bluray del film di Clint Eastwood

Richard Jewell: Dopo il passaggio in sala e il gradimento di critica e pubblico, l’ultimo bellissimo film di Clint Eastwood è finalmente disponibile in DVD e Bluray dal 27 Agosto per la distribuzione di Warner Bros. Home Entertainment.

Diretto dal leggendario Clint Eastwood e basato su fatti realmente accaduti, il film racconta la storia di ciò che può accadere quando i media e l’autorità oscurano la verità per favorire la ricerca di un capro espiatorio.

Il mondo viene a conoscenza del povero Richard Jewell (Paul Walter Hauser), una guardia di sicurezza, dopo che lo stesso riferisce di aver trovato il dispositivo dell’attentato dinamitardo durante i festeggiamenti delle Olimpiadi di Atlanta del 1996. Il suo tempestivo intervento ha salvato numerose vite, rendendolo un eroe, ma non per tutti.

Nonostante il suo gesto eroico alcuni giorni dopo, l’aspirante alle forze dell’ordine, diventa il sospettato numero uno da parte dell’FBI. Jewell viene così diffamato sia dalla stampa che dalla popolazione, assistendo al crollo della sua vita.

Con l’aiuto dell’avvocato indipendente e contro il sistema Watson Bryant (Sam Rockwell), Jewell professa con fermezza la sua innocenza. Ma Bryant scopre di doversi scontrare con i poteri combinati dell’FBI, del GBI e dell’APD per scagionare il suo cliente, mentre tenta di impedire a Richard di fidarsi delle stesse persone che cercano di distruggerlo

“C’è una bomba al Centennial Park. Avete solo trenta minuti di tempo”.

Paul Walter Hauser confronto con il vero Richard Jewell – photo credit: IMDb.com

Memorabile ricostruzione degli avvenimenti che hanno distrutto la vita di un uomo comune, attraverso la splendida interpretazione di Paul Walter Hauser, nei panni di Richard Jewell, e la solida regia del grandissimo regista di San Francisco che alla soglia dei 90 anni ci ha regalato l’ennesima perla della sua cinematografia. Se vuoi conoscere qualcosa di più sul film clicca qui.

Prodotto e distribuito da Warner Bros. Home Entertainment, il Bluray di Richard Jewell presenta un comparto tecnico di qualità e brevi contributi di approfondimento.

Con un trasferimento domestico basato su di un 4K digital intermediate, il quadro video di Richard Jewell, mette in mostra un dettaglio e una definizione impeccabili e una gestione del croma e dell’illuminazione oggettivamente perfetti. Ottimi anche il livello del nero come quello dei bianchi.

Sul versante audio troviamo una diligente codifica in 5.1 Dolby Digital per l’ottimo doppiaggio italiano. Di altro spessore la traccia in lingua inglese in 5.1 DTS HD Master Audio.

Due brevi ma interessanti contributi di approfondimento tra gli extra.