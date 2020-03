Resident Evil 3 – Demo in arrivo e open beta di Resistance dal 27 marzo

I fan di Resident Evil potranno avere una succosa anteprima dell’imminente gioco survival horror, Resident Evil 3, grazie ad una demo giocabile, disponibile per tutti i giocatori a partire dal prossimo giovedì 19 marzo per PlayStation 4, Xbox One e PC Steam. La Resident Evil 3: Raccoon City Demo permetterà ai giocatori di assumere il ruolo della leggendaria eroina Jill Valentine, che si unirà a Carlos Oliveira e all’Umbrella Biohazard Countermeasure Service (U.B.C.S.) per evacuare i civili da una Raccoon City ormai al collasso. Jill impegnata nella sua lotta al salvataggio di innocenti cittadini, dovrà anche sopravvivere all’inesorabile Nemesis, un’arma biologica il cui solo obiettivo è la morte di Jill. La Raccoon City Demo, che svelerà un inedito trailer esclusivo e che sarà mostrato solo a chi completerà la demo stessa, sarà disponibile a partire dalle 5.00 del 19 marzo nella versione Xbox One ed alle 18 dello stesso giorno nella versione PlayStation 4 e Steam.

E se la difficile battaglia di Jill non fosse abbastanza, Capcom invita i giocatori a testare i propri limiti con un’ impegnativa caccia al tesoro a tema Mr. Charlie all’interno della Raccoon City Demo. Venti statuette di Mr. Charlie sono presenti all’interno di Raccoon City; Riusciranno i giocatori a trovarle e distruggerle tutte avendo Nemesis alle calcagna? Un indicatore a schermo aiuterà i giocatori a tenere il conto delle statue trovate ed un riepilogo sarà mostrato anche al termine della demo.

Nel corso di questo mese, i fan potranno avere una anteprima anche di Resident Evil Resistance, l’esperienza multigiocatore asimmetrica 4 contro 1 che sarà inclusa in Resident Evil 3. Nella open beta che avrà inizio il 27 marzo, i giocatori potranno interpretare Daniel Fabron, uno dei quattro Mastermind del gioco, e dare vita a malvagi esperimenti utilizzando varie armi biologiche e trappole contro un gruppo di normali cittadini. In alternativa, i giocatori potranno interpretare uno dei quattro sopravvissuti scegliendo tra i sei disponibili, ognuno dei quali con abilità uniche, aiutando la propria squadra a sopravvivere agli esperimenti e scappare prima della fine del tempo. L’open beta di Resident Evil Resistance inizierà il 27 marzo alle 8.00 su Xbox One e PlayStation 4, mentre gli utenti Steam potranno provarla dalle 18.00 dello stesso giorno. La fase di open beta terminerà il giorno del lancio del gioco completo, il 3 aprile.

Informazioni su Resident Evil 3 e Resident Evil Resistance

La protagonista di Resident Evil 3 è Jill Valentine – una delle più iconiche eroine del mondo dei videogiochi – impegnata a fuggire da una Raccoon City infestata ed inseguita dalla malvagia arma biologica Nemesis. Le inquietanti ambientazioni del gioco originale oltre a nuovi contenuti saranno riproposte con una qualità mai vista prima ad ora grazie al RE Engine, già utilizzato nei popolari giochi Resident Evil 7 biohazard, Resident Evil 2 e Devil May Cry 5 con una grafica ad alta risoluzione e meccaniche di gioco rinnovate.

In Resident Evil Resistance, un Mastermind metterà in atto un piano malefico grazie ad un mazzo di carte che crea ostacoli mortali per un gruppo di Sopravissuti impegnato in una fuga disperata, e che includono creature letali, trappole, modifiche dell’ambiente di gioco e l’utilizzo delle telecamere a circuito chiuso come vere e proprie armi. A loro volta, i Sopravvissuti dovranno unire le forze ed utilizzare le proprie abilità speciali e gli oggetti che riusciranno a trovare per mettere in scacco il Mastermind, e fuggire dall’esperimento prima della fine del tempo.

Resident Evil Resistance sarà presente all’interno di Resident Evil 3 e disponibile dal 3 aprile 2020 per PlayStation 4, Xbox One e Xbox One X, e Steam. Visitate https://www.residentevil.com/3 per maggiori informazioni.