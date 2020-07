Ready Player One – Titants of Cult – Scopri la nuova Steelbook da collezione con il Video Unboxing!

Ready Player One – Titants of Cult: In attesa del suo seguito in libreria e successivamente in sala, il bellissimo film di Steven Spielberg, torna sul catalogo home video in una edizione da collezione ricca di contenuti e sorprese. Disponibile dal 27 luglio con Warner Bros. Entertainment Italia.

Dopo l’ottimo successo ottenuto dalle precedenti uscite (Blade Runner, Wonder Woman e Mad Max: Fury Road) torna la “Titans of Cult“, la prestigiosa collana in Steelbook che omaggia i cult del cinema con edizioni da collezione realizzate a stretto contatto con gli studi di Hollywood.

Da lunedì 27 luglio sarà infatti disponibile, in Esclusiva solo su Amazon e DVD-Store (al prezzo di listino di 34,99 euro), distribuita da Warner Bros. Entertainment Italia, la nuova ed elegante steelbook di Ready Player One, film diretto dal gigante Steven Spielberg e con protagonista Tye Sheridan e Olivia Cooke.

Come per le precedenti uscite della collana questa nuova fantastica edizione è arricchita da un packaging ricercato, caratterizzato con meravigliosi artwork psichedelici, che rimandano alla realtà virtuale, e da gadget realizzati solo per questa versione: una spiletta smaltata a forma di chiave e un poster in formato A3 che si illumina al buio.

Ovviamente all’interno della confezione non mancano il disco in 4K Ultra HD e quello in Bluray per godere al meglio della visione del film e dei contenuti speciali.

Per scoprire e ammirare la steelbook e i suoi gadget vi rimandiamo al nostro video Unboxing e al Photo Album presenti in questa pagina.

Guarda il Video Unboxing di Ready Player One – Titans Of Cult – Steelbook

Se volete leggere qualcosa di più sul film al seguente link trovate la nostra recensione mentre qui potete scoprire tutti i contenuti speciali.

Contenuti extra su disco Blu-ray:

• The ‘80’s: You’re The Inspiration

• Game Changer: Cracking the Code

• Effects for a Brave New World

• Level Up: Sound for the Future

• High Score: Endgame

• Ernie & Tye’s Excellent Adventure

La collana “Titants of Cult” tornerà nei prossimi mesi con due nuove e imperdibili uscite: “2001: Odissea nello Spazio” in uscita il 27 agosto e “Quei Bravi Ragazzi” in arrivo il 10 settembre.