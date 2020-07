Re-Animator – Lo speciale Unboxing di Brian Yuzna

Midnight Classics è fiera di condividere con tutti i fan della propria etichetta uno speciale video unboxing della prima copia a tiratura limitata, di Re-Animator, il cult del 1985 diretto da Stuart Gordon e ispirato al racconto “Herbert West, Re-Animator” di H.P. Lovecraft, disponibile solo su Amazon.it in DVD e Blu-Ray.

Questo fantastico unboxing è stato realizzato dal geniale Brian Yuzna, pioniere del moderno genere fantasy/horror, producer di Re-Animator e regista di Re-Animator 2, Society – The Horror, Il ritorno dei morti viventi 3 e Necronomicon.

Re-Animator narra la storia di Herbert West, un ambizioso e un po’ folle studente di medicina che inventa un siero per resuscitare i morti. I cadaveri ritornano in vita, ma perdono totalmente il controllo, trasformandosi così in mostri che iniziano a uccidere.

Questa limited edition, che è la versione più completa al mondo come racconta Yuzna durante l’unboxing, (in 1000 copie numerate DVD e Blu-Ray), oltre a contenere due versioni del film, UNCUT (82’ DVD, 86’ Blu-ray) e INTEGRALE (100’ DVD e 105’ Blu-Ray), include anche i seguenti contenuti extra:

· Commento audio sottotitolato con il regista Stuart Gordon e gli attori del musical Re-Animator Jesse Merlin e Graham Skipper

· La catastrofe del successo: intervista al regista Stuart Gordon

· Teatro di sangue: intervista al paroliere musicale Mark Nutter

· Storyboard

· Guida al cinema Lovecraftiano

· Scene eliminate

· Re-Animator Resurrectus: documentario sul making of del film

· Intervista al regista Stuart Gordon e al produttore Brian Yuzna

· Il compositore Richard Band parla della colonna sonora

· Tv spot

· Trailer