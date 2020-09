Rangers Glasgow rinnovata la partnership con eFootball PES

Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi che la celebre squadra scozzese Rangers Football Club sarà presente in modo ufficiale all’interno di eFootball PES 2021 SEASON UPDATE (PES 2021)e nei futuri episodi della serie.

PES 2021 sarà disponibile dal 15 settembre per PlayStation®4, Xbox One™ e PC STEAM.

Il Rangers Glasgow è il team che ha conquistato il maggior numero di volte la Scottish Premiership, essendosela aggiudicata ben 54 volte durante i suoi 148 anni di storia.

L’accordo con KONAMI prevede che i giocatori dei Rangers siano presenti in PES 2021 così come l’Ibrox Stadium che sarà riprodotto in ogni minimo dettaglio, come da tradizione di questa iconica serie calcistica.

Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V. ha dichiarato: “Il rinnovo della partnership con un club così prestigioso continuerà a rendere eFootball PES il miglior videogioco di calcio per i tifosi dei Rangers di tutto il mondo, continuiamo a lavorare per fornire ai videogiocatori la migliore esperienza calcistica possibile.”

James Bisgrove, Director of Commercial & Marketing del Rangers FC ha commentato: ‘’Siamo orgogliosi di avere prolungato la nostra partnership con KONAMI e siamo felici che i nostri tifosi possano nuovamente trovare i Rangers all’interno di PES 2021. Il rinnovo di questa partnership offre ai supporter dei Rangers di tutto il mondo di giocare anche a livello competitivo e siamo già al lavoro per sviluppare una serie di attività con KONAMI per la stagione 2020/21 e per quelle successive’’.

PES 2021 offre tutte le apprezzate modalità di gioco ed il gameplay di eFootball PES 2020, nominato “Best Sports Game” all’E3 nel 2019, e molto altro ancora.

eFootball PES 2021 SEASON UPDATE sarà disponibile per PlayStation®4, Xbox One™, e PC STEAM, dal 15 settembre ed è già prenotabile. Saranno disponibili la Standard Edition e cinque Club Edition (solo in versione digitale) Chi è già utente di PES 2020 o PES 2020 LITE, potrà prenotare le Club Edition attraverso il gioco, con lo sconto del 20%.