Rambo – Last Blood – Recensione del Bluray 4K

Forte dell’apprezzamento dello zoccolo duro dei fan, Stallone è tornato nuovamente nei panni del reduce di guerra americano più vendicativo e famoso della storia del cinema. Rambo – Last Blood è ora disponibile in home video in una bellissima edizione Steelbook con 4K Ultra HD e Bluray, grazie alla distribuzione di Eagle Pictures su licenza di Notorius Pictures.

L’ultimo capitolo della celebre saga con protagonista Sylvester Stallone, Rambo – Last Blood, è finalmente disponibile dal 22 Gennaio in DVD, nel doppio formato Combo (DVD + Blu-ray) e nell’imperdibile edizione 4K Steelbook + Bluray che vi presentiamo in questa pagina anche con il nostro video Unboxing.

Guada il video Unboxing della Steelbook di Rambo – Last Blood

A distanza di 11 anni dal precedente John Rambo, Sly, è tornato nei panni di una delle più grandi leggende del cinema d’azione di tutti i tempi, in un quinto episodio, in cui deve combattere il suo passato e riesumare le sue sanguinarie abilità di combattimento per vendicarsi ancora una volta dei cattivoni di turno. Vi abbiamo già parlato di Rambo – Last Blood durante la sua uscita in sala, trovate la trama e la nostra recensione qui, e oggi torniamo nuovamente sul film per scoprire insieme a voi la versione domestica.

Distribuita da Eagle Pictures, su licenza Notorius Pictures, in una steelbook dall’artwoork visivamente spettacolare, la versione combo 4K Ultra HD+Bluray di Rambo – Last Blood, offre un comparto tecnico di pregevole fattura e oltre 60 minuti di approfondimento.

Presentato in Ultra HD con il master 4K concesso da Lionsgate, il quadro video di questa versione domestica è straripante. Il risultato già di per sé perfetto nella versione Full HD, che regala un’immagine limpida e solidamente incisiva, viene notevolmente migliorata dall’incremento della risoluzione e definizione ottenuta dalla versione in Ultra HD. Le scene scure non mostrano mai un segno di cedimento, neanche quando la situazione diventa caotica e incandescente. L’illuminazione, i giochi di luce, di ombre e perfino le rughe del nostro amatissimo Rambo emergono in ogni situazione. Eccellente

Sul versante audio per entrambe le versioni del film troviamo due codifiche in 5.1 DTS HD Master Audio, sia per il doppiaggio italiano che per l’audio originale, di assoluto livello. Ogni momento della pellicola viene fedelmente riprodotto dal nostro impianto audio: che sia la scena iniziale della tempesta o lo scontro armato all’interno del tunnel, il suono resta sempre potente, avvolgente e coinvolgente.

Buone notizie arrivano anche dal reparto dei contenuti speciali che vedono la presenza, oltre al Trailer, di due contributi di approfondimento dall’ottimo minutaggio e interesse.