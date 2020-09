Un autunno ricco di sorprese ed emozioni: dall’horror The Grudge a Vivarium, thriller con Jesse Eisenberg, alla spy story Official Secretscon Keira Knightley e Ralph Fiennes e molti altri.

Rakuten TV ha preparato un autunno esplosivo con proposte di tutti i generi. In arrivo Vivarium in Premium Video on demand, thriller psicologico ad altissima tensione presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2019 con Jesse Eisenberg (Mark Zuckenberg in The Social Network) e Official secrets docu-dramma con Keira Knightley e Ralph Fiennes. Il film racconta la storia vera di Katharine Gun, l’analista inglese impiegata presso un’organizzazione governativa che, rischiando la vita, divulgò i tentativi di Stati Uniti e Inghilterra di giustificare la Prima Guerra del Golfo. Sbarca sulla piattaforma anche The Grudge, reboot americano del film cult diretto da Takashi Shimizu nel 2004 e interpretato da Sarah Michelle Gellar.

Con Primal Nicholas Cage, nei panni di un cacciatore incaricato di trasportare su una nave un gruppo di bestie feroci, si conferma interprete perfetto degli action movie. Robert The Bruce – Guerriero e Re affascinerà gli amanti delle grandi avventure in costume e intrighi reali. Sulla scia delle vicissitudini di Braveheart, racconta la storia di chi crede ancora nell’indipendenza della Scozia.

Eternal beauty è un romance drama con Sally Hawkins (La forma dell’acqua) presentato in anteprima nel 2019 al BFI London Film Festival. Disponibile su Rakuten TV dal 2 ottobre in versione originale con sottotitoli. Con The Photograh due storie d’amore – una proveniente dal passato, una ambientata nel presente – si intrecciano attorno alla figura della protagonista, Mae, al centro di entrambe le storie.

A Proposito di Rose è un film drammatico inglese presentato a molti festival nel 2018, tra cui quello di Toronto e aggiudicatosi diversi premi e candidature. Racconta la storia di un’aspirante cantante country scozzese interpretata da Jessie Buckley, noto volto delle serie TV (Chernobyl) affiancata da star del calibro di Julie Walters. Scritto da Nicole Taylor e diretto da Tom Harper (L’angelo della morte) è stato molto apprezzato dai critici di tutto il mondo.

Per gli amanti delle grandi storie ambientate durante la guerra, ecco due pellicole da non perdere: il film russo 1941 – Fuga da Leningrado, storia d’amore sullo sfondo del dramma della Seconda Guerra mondiale e Era mio figlio, tratto dalla vera storia di William Pitsenbarger che riuscì a salvare oltre sessanta marines durante il conflitto in Vietnam. Il film ha incassato al Box Office USA oltre 3 milioni di Euro e vanta un cast di prim’ordine: i Premi Oscar Christopher Plummer eWilliam Hurt, Ed Harris e Samuel L. Jackson.

Dagli autori di A quite Place e Quite Place II, arriva sulla piattaforma l’horror La casa del terrore, storia di un gruppo di amici che si riunisce ad Halloween in una casa stregata che promette di nutrirsi delle loro paure più oscure fino ad arrivare all’orribile consapevolezza che alcuni incubi sono reali. In Mighty Oak Janel Parrish (Pretty Little Liars) interpreta la direttrice musicale Gina Jackson la cui vita è sconvolta quando suo fratello e cantante, Vaughn (Levi Dylan), viene ucciso in un tragico incidente.

Risate assicurate per tutta la famiglia con Casa Casinò, commedia con Will Ferrell che ha sbancato il Box Office statunitense nel 2017 con oltre 23 milioni di dollari. Storia di un uomo che insieme alla moglie consuma il fondo per il college della figlia. I due disperati per la mancanza di contanti si uniranno ai vicini per aprire un casinò illegale nel quartiere.

STARZPLAY

Per chi non riesce a rinunciare al fascino delle serie TV in arrivo su Starzplay – disponibile in SVOD sulla piattaforma già da qualche mese – il 1° episodio dell’attesa serie TV Alta fedeltà tratta dal romanzo omonimo di Nick Hornby. Dopo vent’anni dal primo adattamento cinematografico dell’iconico libro con John Cusack nei panni del protagonista, torna sugli schermi televisivi quel sublime mix di cuori infranti e note perfette con un’assoluta novità: la bella e brava Zoë Kravitz (Big Little Lies), figlia di Lenny Kravitz e Lisa Bonet è Rob che, con i suoi inseparabili amici, passa il tempo nel suo negozio di musica a stilare le famose top 5 di ogni cosa ripensando a tutte le sue relazioni sbagliate. Bisognerà aspettare invece fino all’11 ottobre per la seconda stagione di The Spanish Princess, dramma in costume su Caterina d’Aragona. The Spanish Princess è il primo period drama della serie basata sui romanzi di Philippa Gregory (The White Queen e The White Princess), ad aver ricevuto un secondo ciclo di episodi. “Siamo emozionati di poter raccontare il prossimo capitolo della storia di Caterina D’Aragona, mentre affronta la guerra, il mondo politico e il matrimonio con uno dei più pericolosi sovrani di Inghilterra.” Queste le parole degli showrunner Emma Frost e Matthew Graham.