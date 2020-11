Anche a Novembre Rakuten TV ha in serbo per il suo pubblico un’offerta variegata che soddisferà ogni gusto in fatto di cinema e serie tv.

Disponibile ora per l’acquisto sulla piattaforma, anche nella versione 4K HDR, l’epica avventura in live action firmata Disney Mulan. Dal mitico romanzo dell’autore di narrativa per ragazzi Roald Dahl, arriva invece l’ultimo, atteso film di Robert Zemeckis, Le Streghe, con un cast stellare composto anche da Anne Hathaway e Viola Davis e disponibile anche in 4k HDR. In arrivo sulla piattaforma anche il live action Wendy in 4K HDR, un toccante inno alla libertà di spirito dei bambini, ispirato alla storia di Peter Pan.

Dal 29 Ottobre arriva anche su Rakuten TV “Mi chiamo Francesco Totti“, film documentario diretto da Alex Infascelli sul numero 10 dell’AS Roma, tratto dal libro Un Capitano scritto dallo stesso Francesco Totti con Paolo Condò (edito da Rizzoli). Presentato alla Festa del Cinema di Roma e proiettato nei cinema come Evento Speciale, è l’autobiografia del campione Francesco Totti: un racconto sincero della vita in campo di una delle ultime bandiere del campionato italiano, che con il talento e la genuinità che lo hanno sempre contraddistinto è riuscito a diventare un eroe del calcio a livello mondiale. Prodotto da Lorenzo Mieli, Mario Gianani e Virginia Valsecchi, una produzione The Apartment e Wildside, entrambe del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment, Fremantle, con Vision Distribution e Rai Cinema, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video.

In arrivo anche Volevo Nascondermi, il biopic sul pittore Ligabue interpretato da uno strepitoso Elio Germano che si è infatti aggiudicato l’orso d’argento come Miglior Attore al Festival del cinema di Berlino. Il film, Nastro d’Argento come Miglior Film, ci mostra magistralmente il genio, ma anche il tormento, il disagio e la profonda sofferenza interiore di uno dei migliori pittori italiani del XX secolo. Dal cinema italiano passiamo a un film di produzione USA ma ispirato ad uno dei maggiori successi nostrani degli ultimi anni: Human Capital, con Liev Schreiber, Marisa Tomei e Maya Hawke, ispirato a Il Capitale Umano di Paolo Virzì. Da non perdere Il meglio deve ancora venire, commedia francese dolce-amara con Fabrice Luchini, scritta e diretta dalla coppia creativa francese Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, che avevano già scritto e diretto Cena tra amici (rigirato da Francesca Archibugi come Il nome del figlio) e sceneggiato Mamma o papà (diventato in Italia il film omonimo con la coppia P. Cortellesi e A. Albanese).

Tratto da un romanzo, il film The song of names – La musica della memoria con Tim Roth e Clive Owen vede la musica come il file rouge di una storia di amicizia e rivalità tra i due protagonisti. 35 anni dopo la sparizione improvvisa dell’amico David Rapoport (Clive Owen), Martin Simmonds (Tim Roh) si mette sulle sue tracce per far pagare all’amico le conseguenze di quella scomparsa e scoprire cosa era realmente accaduto alla famiglia Rapoport.

Dal regista di serie tv come Downton Abbey, Andy Goddard, arriva sulla piattaforma anche Six Minutes to Midnight con Judi Dench eJames D’Arcy: nell’estate del ’39, alcune importanti famiglie Naziste hanno mandato le proprie figlie a terminare le scuole in Inghilterra per imparare la lingua e per esportare il modello di un futuro Paese Nazionalsocialista. Un’insegnante intuisce cosa sta accadendo e dà l’allarme, ma le autorità non le danno credito. Da Novembre sarà disponibile sulla piattaforma Zeroville – in 4K HDR – l’ultimo film diretto da James Franco, che recita anche nei panni del protagonista accanto a Seth Rogem e Megan Fox. Il film, con una storia di produzione travagliata, è tratto dall’omonimo acclamato romanzo di Steven Erickson ed è un tributo alla vecchia Hollywood, con rimandi e citazioni che faranno felici i più accaniti cinefili.

STARZPLAY

Il 22 ottobre segna il grande ritorno sugli schermi televisi di Starzplay – disponibile in SVOD su Rakuten TV – di una delle serie TV più acclamate e premiate di tutti i tempi: l’iconica Mad Men. Vincitrice di ben 16 Emmy 5 Golden Globes, oltre ad altri numerosi riconoscimenti, la serie racconta le avventure degli uomini di Madison Avenue, i pubblicitari anni ‘60 disposti a tutto. A metà strada fra la scrupolosa ricostruzione storica e la spietata parodia di un periodo storico, nonché dei valori di una determinata categoria, Mad Men è riuscita a raccontare come pochi altri le luci e le ombre di un intero decennio e viene considerata a tutt’oggi una delle serie degli ultimi anni con il più grande impatto sulla nostra cultura. Tutte e 7 le stagioni sono disponibili sulla piattaforma.

A novembre si concluderà High Fidelity, adattamento dal romanzo cult di Nick Hornby Alta Fedeltà. Zoë Kravitz, anche produttrice della serie, veste i panni della protagonista Rob, proprietaria di un negozio di vinili a Brooklyn e alle prese con la fine della sua ultima storia d’amore. Da ottobre, su Starzplay va in onda ogni settimana un nuovo episodio della seconda e conclusiva parte della miniserie The Spanish Princess: un period drama sull’arrivo alla corte d’Inghilterra della principessa Caterina d’Aragona.

In arrivo dal 15 novembre anche l’agghiacciante storia della “setta più pericolosa” dell’epoca moderna nella docuserie Seduced: Inside the NXIVM Cult. La docuserie porta gli spettatori nell’orrore di NXIVM attraverso la testimonianza di India Oxenberg, una delle schiave sessuali del fondatore del culto e figlia di Catherine Oxenberg, la star di Dynasty che ha avuto un ruolo fondamentale nel fare emergere i crimini di NXIVM e nel fare smantellare la setta.

AVOD

Rakuten TV continua ad arricchire l’offerta di grandi contenuti di intrattenimento gratuiti nella sezione FREE dove è possibile trovare una selezione sempre nuova di titoli cinematografici di ogni genere. Questo mese da segnalare il thriller con Kasia Smutniak Il quarto stato, adrenalinico action movie ambientato nel mondo del giornalismo d’inchiesta; Vatel maestosa opera in costume candidata ad un Oscar® nel 2020 con un grande cast, Gérard Depardieu, Uma Thurman e Tim Roth; il potente action del regista cult Takeshi Kitano Outrage; La bottega dei suicidi, commedia nera francese di Patrice Leconte e molti altri.

PROMO

Sul fronte delle promozioni, da segnalare dal 23 ottobre al 2 novembre gli Univideo Digital Movie Days, un’offerta del settore con i migliori film del 2020 a soli 4,99€.

Dal 9 al 30 Novembre invece il Black Friday arriva anche su Rakuten TV, con un’ampia scelta di titoli a un costo promozionale, tra cui – per citarne solo alcuni – l’action movie John Wick 3 – Parabellum con Keanu Reeves, Il Traditore di Marco Bellocchio con un magistrale Pierfrancesco Favino (vincitore del David di Donatello e del Nastro D’aRgento per la sua interpretazione), il biopic Rocketman sulla vita della star della musica Elton John o Dora e la città perduta, il live action per tutta la famiglia ispirato alla celebre protagonista dei cartoni animati.