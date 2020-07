Brividi assicurati per tutta la famiglia questa estate su Rakuten TV con alcuni dei titoli in arrivo in premiere digitale: Scooby!, primo film animato dedicato al famoso canein 4K HDR, The tunnel – Trappola nel buio, Shortcut e la Spider Week.

Rakuten TV si prepara ad un agosto da brivido. Tra i film che arrivano in premiere digitale The tunnel – Trappola nel buio, action thriller svedese ad alta tensione con protagonista Thorjorn Harr della nota serie TV “Vikings”. Shortcut, misteriosohorror italo tedesco sulla storia di cinque bambini inglesi in vacanza studio in Italia con le proprie famiglie, vittime di un’entità sconosciuta che minaccia la loro sopravvivenza. Da segnalare anche Scooby!, primo feauture film di Scooby-Doo tutto in CG (Computer Graphic), già disponibile in 4K HDR dal 15 luglio. Un’avventura per tutta la famiglia dopo oltre 50 anni di serie TV dedicate al mitico alano fifone e ai suoi amici della Mistery Inc. protagonisti del mondo Hanna-Barbera.

Escono direttamente sulla piattaforma Beyond the law- L’infiltrato, ultimo action crime con la star assoluta del genere Steven Seagal. Killerman con Liam Hemswroth nei panni di un riciclatore di denaro che si sveglia senza memoria e con milioni di dollari in contanti e droghe rubati in una corrotta New York. River runs redcon Taye Diggs, John Cusack e Luke Hemswroth, film di grande attualità sulla questione razziale. Storia di un padre in lutto ed un detective veterano che percorrono con coraggio la dissestata strada verso la giustizia. In El Chicano action drama ambientato nel mondo della droga statunitense, il detective del dipartimento di polizia di Los Angeles, Diego Hernandez, viene assegnato ad un caso investigativo su una pericolosa attività di cartello. Scopre così dei collegamenti sul presunto suicidio del fratello. Lacerato tra il dovere e la sete di giustizia, fa risorgere la leggenda mascherata di strada, El Chicano.

Con Ci rivediamo lassù, tratto dal romanzo “Au revoir là-haut” di Pierre Lemaitre, vincitore del Premio Goncourt, il più prestigioso dei premi letterari francesi, Albert Dupontel firma un film trionfatore ai César 2018. Novembre 1919. Due superstiti delle trincee, un geniale disegnatore, l’altro modesto commercialista, decidono di montare una truffa ai memoriali di guerra. Nella Francia degli anni ruggenti, la compagnia sarà pericolosa quanto spettacolare. 1918 I giorni del coraggio racconta una tragica pagina della nostra storia. Ucraina, 1918. L’esercito bolscevico avanza verso Kiev con l’obiettivo di catturare la piccola unità ucraina. Sono 400 i soldati ucraini che affronteranno il massacro, di cui 300 studenti che si sacrificheranno in una lotta impari contro gli aggressori.

Risate assicurate con The Day shall come, storia di un predicatore impoverito che lotta per salvare la sua famiglia dallo sfratto. Per i più piccini in arrivo L’incantesimo del lago: Un matrimonio reale

sequel della saga animata L’incantesimo del Lago, ispirata al balletto di Tchaikovsky“Il lago dei cigni”.

Tra le promozioni da non perdere la Spider Week, dal 31 luglio al 10 agosto con tutti i film dell’universo Marvel dedicati al mitico supereroe in offerta speciale: Spider-Man (2002), Spider-Man 2, Spider-Man 3, The amazing Spider-Man, The amazing Spider-Man 2, Spider-Man Home Coming, Spider-Man far from home e Venom.