Raffaello e Impressionismo e Perfezione in DVD e Bluray

Koch Media, in collaborazione con Nexo Digital, è felice di annunciare due nuovi titoli della serie “La Grande Arte al Cinema”, progetto originale esclusivo di Nexo Digital, che arriveranno in DVD e Blu-ray™ Limited Edition, il 27 febbraio 2020: Raffaello – Il Principe delle Arti, che celebra una delle menti più geniali del Rinascimento a 500 anni dalla sua scomparsa, e il cofanetto Impressionismo e Perfezione.

“Raffaello – il Principe delle Arti”, prodotto da Sky con Magnitudo film, in collaborazione con i Musei Vaticani, con Flavio Parenti(To Rome With Love, Io sono l’amore, Un Matrimonio) che presta il suo volto a Raffaello Sanzio, è un connubio tra digressioni artistiche, affidate a celebri storici dell’arte e raffinate ricostruzioni storiche, che garantiscono un coinvolgimento intimo ed emotivo. La digressione artistica parte da Urbino (città natale di Raffaello) passando per Firenze, per approdare a Roma e in Vaticano, al contempo apice ed epilogo del folgorante percorso artistico di Raffaello: un totale di 20 location e 70 opere, di cui oltre 30 di Raffaello, raccontate attraverso molteplici esclusive e punti di vista inediti. Le ricostruzioni storiche, ispirate a dipinti dell’800 che testimoniano frammenti di vita di Raffaello, rappresentano istantanee della vita dell’artista, momenti delicati ed evocativi capaci di coinvolgere emotivamente lo spettatore introducendolo nei capitoli di digressione artistica.

Il secondo titolo della Grande Arte in uscita il 27 febbraio è il cofanetto Impressionismo e Perfezione che contiene i due film: Cézanne – Ritratti di una vita e Degas – Passione e perfezione. Il primo è il docufilm che vede protagonista le opere del padre dell’arte moderna, colui che influenzò Fauves, cubisti e tutti gli artisti delle avanguardie. Ambientato a Londra, Parigi, Washington D.C. e in Provenza, quel sud della Francia in cui Cézanne nacque e si spense, il film ripercorre la vita di uno dei più grandi artisti mai esistiti. Un viaggio attraverso gli spazi e le lettere private che ne segnarono l’esistenza e che aiutano lo spettatore ad avvicinarsi ancor di più all’animo e al pensiero di colui che per Picasso e Matisse fu “il padre di noi tutti”. La macchina da presa mostra così le immagini di “Cézanne’s portraits”, l’esposizione che raggruppa ben cinquanta ritratti del pittore di Aix-en-Provence: opere che hanno viaggiato dalla National Portrait Gallery di Londra, al MoMA di New York, alla National Gallery of Art a Washington DC, fino al Musée d’Orsay a Parigi. Curatori ed esperti legati a queste istituzioni hanno prestato il volto e la voce per arricchire i contenuti del film, guidando lo spettatore all’interno della mostra e della vita di Cézanne.

Degas – Passione e perfezione è Il film evento che offre una visione unica sulla vita personale e creativa di Degas, indagando la sua relazione con il movimento impressionista, la sua fascinazione per la danza e i problemi di vista che lo attanagliarono sin dagli anni novanta. Gli spettatori scopriranno con questo film la storia della sua ossessiva ricerca della perfezione attraverso la sperimentazione di nuove tecniche e lo studio dei maestri del passato, tra cui artisti del Rinascimento italiano e pittori contemporanei come Ingres e Delacroix. Uno studio che cominciò sin dal suo personale Grand Tour in Italia e che si sviluppò anno dopo anno grazie alle continue frequentazione di gallerie e musei parigini, primo tra tutti il Louvre. Per raccontare il quotidiano che tanto lo colpiva -la vita nei caffè parigini (dal celebre Café Guerbois al Nouvelle Athènes), le corse di cavalli, i ritratti di famiglia, i nudi femminili- Degas non si limitò alla pittura ma realizzò anche numerose statue, prediligendo però la cera o l’argilla: sosteneva di non poter lasciare nulla dietro di sé in bronzo perché “il metallo era per l’eternità”. Questo fantastico film rivela quindi la complessa interiorità di uno degli artisti più influenti e amati dell’impressionismo.