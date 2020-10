Radioactive – Recensione del Bluray del film con Rosamund Pike

Radioactive: La regista di Persepolis e Pollo alle Prugne, Marjane Satrapi, torna in home video con il delicato racconto dedicato alla vita di Marie Curie, due volte Premio Nobel e artefice della scoperta della radioattività. Disponibile dal 14 ottobre in DVD e Bluray con Eagle Pictures.

Grazie ai suoi studi sulla radioattività, Marie Curie, insieme all’amato marito Pierre, dedicò tutta la vita allo studio degli isotopi radioattivi compromettendo la sua salute a causa della frequente esposizione alle radiazioni e scontrandosi con l’intera comunità scientifica. Le sue scoperte hanno aperto la strada all’Era Atomica e contribuito a salvare milioni di persone.

L’incredibile storia vera di Marie Curie e delle sue straordinarie scoperte scientifiche. Prima donna a vincere due Premi Nobel per la Fisica e la Chimica.

Un film biografico con ottime intuizioni autoriali, meravigliosi e ispirati i passaggi in cui vengono messi in contrapposizione scoperta e utilizzo, con protagonista una sempre convincente Rosamund Pike (“A Private War” e “Hostiles“).

Opera che con sensibilità mette in luce il fascino dell’inventiva e denuncia l’incapacità nell’utilizzo, senza dimenticare la donna oltre il laboratorio. Se volete sapere di più sul film Vi rimandiamo alla nostra recensione.

Prodotto e distribuito da Eagle Pictures, il bluray di Radioactive mostra un comparto tecnico di livello e interessanti contributi di approfondimento.

Girato interamente in digitale con camere Digital Cinema Package DCP, il trasferimento domestico rispetta il formato originale in 2:35:1, mettendo in luce immagini sempre convincenti per dettaglio e definizione anche nelle scene più scure.

Ottima l’idea di applicare a buona parte del girato un croma verdognolo che esplode in un verde acceso nelle scene in cui la radioattività è protagonista.

Sul versante audio troviamo due codifiche lossless in 5.1 DTS HD Master Audio, sia per il doppiaggio italiano che per la lingua originale, di pregevoli fattura e spazialità sonora.

Ricco di contenuto il reparto degli extra con circa 40 minuti di approfondimento: