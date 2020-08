Queen & Slim – Recensione del Bluray del film

Queen & Slim: Dopo il velocissimo passaggio in sala, completamente oscurato dall’inizio del lockdown per l’emergenza Covid-19, l’esordio alla regia di Melina Matsoukas, produttrice e regista di molti videoclip musicali di successo, è finalmente disponibile in Home Video grazie alla distribuzione di Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Due ragazzi afroamericani che si sono conosciuti su Tinder, un modesto cassiere di un supermercato (lui/Slim) e un lodevole avvocato (lei/Queen), dopo una cena piuttosto imbarazzante, tornano a casa in macchina.

Slim culla il desiderio di uscire di nuovo con Queen, ma lei non è assolutamente convinta di iniziare una relazione. Durante il tragitto il presunto movimento irregolare dell’auto attira l’attenzione di un poliziotto, che ferma i due e costringe Slim ad uscire dalla vettura.

Il controllo di routine per ipotetica guida in stato di ebrezza degenera, l’agente abusa della sua autorità e minaccia Slim con la pistola. Queen decide di intervenire, scende dall’auto manifestando il suo ruolo di avvocato e rigettando l’ordine di tenere le mani visibili, il poliziotto decide di sparagli ad una gamba. Nasce una colluttazione tra Slim e l’ufficiale di polizia che ha involontariamente la peggio e resta ucciso. Gli estremi di una legittima difesa dei due ragazzi è plausibile, ma il panico prende il sopravento e i due sfuggono via. Due afroamericani hanno ucciso un poliziotto bianco…

Ottimo esordio alla regia cinematografica per Melina Matsoukas che dirige con naturalezza e solidità un film scritto da Lena Waithe (Master of None). Entrambe sono anche produttrici di un film crudelmente attuale e spiritualmente moderno.

Queen e Slim, interpretati magnificamente da Jodie Turner-Smith, al suo primo film, e Daniel Kaluuya (Scappa – Get Out), sono i protagonisti maledetti di un romantico viaggio on the road verso la libertà.

Un grido di indipendenza umana disteso tra la rabbia dell’ingiustizia sociale e il disperato bisogno d’amore. Una narrazione semplice, messa in scena con grande estro e naturalezza, in cui veniamo completamente assorbiti dalla storia e chimica che nasce tra i due protagonisti. Un eccezionale film di protesta bruciante e con un ritmo hip hop trascinante.

Prodotto e distribuito da Universal Pictures Home Entertainment Italia, il Bluray di Queen & Slim , presenta un comparto tecnico di assoluto livello e brevi ma interessanti contenuti speciali.

Girato principalmente in pellicola la trasposizione domestica di Queen & Slim, ci regala un quadro video di buona qualità, in cui le scelte fotografiche restituiscono sullo schermo un’immagine dettagliata e definita che nelle scene più scure vengono inghiottiti da un nero preciso, profondo e privo di sbavature. Anche durante le scene notturne è facile restare compiaciuti per la qualità delle trame dei vestiti o della porosità della pelle. Eccellente, peccato per l’assenza del 4K.

Sul versante audio troviamo una discreta traccia in 5.1 Dolby Digital per il buon doppiaggio italiano. Non scherziamo, questo è un film che merita di essere visto rigorosamente in lingua originale, offerta in un roboante Dolby Atmos. Una codifica ricca di spaziosità e bilanciamento sopraffino, il suono risulta sempre potente, coinvolgente e organico.

Pochi, brevi e interessanti i contenuti di approfondimento.