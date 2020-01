Psikyo Shooting Stars Alpha- Ora su Switch!

NIS America è felice di annunciare che Psikyo Shooting Stars Alpha è ora disponibile in Europa, mentre il 31 gennaio arriverà in Oceania. Psikyo Shooting Stars Alpha insieme a Psikyo Shooting Stars Bravo saranno disponibili esclusivamente su Nintendo Switch in due distinte collection che racchiudono il meglio di Psikyo!

A proposito di Psikyo Shooting Stars Alpha:

STRIKERS 1945 – La misteriosa organizzazione C.A.N.Y. cerca di conquistare il mondo con potenti super- armi e solo il team Strikers può abbatterle e ripristinare la pace!

STRIKERS 1945 II – Il team di Strikers viene chiamato di nuovo in azione quando appare una nuova minaccia tramite la F.G.R. faction e la loro enorme tecnologia mecha!

STRIKERS 1945 III – Scopri il terzo capitolo della leggendaria serie STRIKERS nella sua prima riedizione in assoluto. Uno sciame di microbot alieni noti come “naniti” si è infiltrato nelle basi militari della Terra e gli eroici Striker devono utilizzare nuovi veicoli e potenti armi per respingere gli invasori!

SOL DIVIDE – Il malvagio imperatore Ifter cerca di diventare un demone e di conquistare il mondo. Spetta a tre potenti eroi fermare la sua nefasta campagna!

Dragon Blaze – Quattro dragon rider knights, ognuno con i propri obiettivi, vogliono sconfiggere il re dei demoni. La loro avventura si concluderà con il loro trionfo…o con la loro rovina?

ZERO GUNNER 2 – Per liberare il mondo dal malvagio conglomerato Igem e dalla loro distruttiva macchina ONI, viene convocato lo squadrone Zero Gunner!



Caratteristiche chiave:

Pixel Perfect: Scopri shooter classici in alta definizione.



Play Your Way: Scegli tra la modalità orizzontale e la modalità “TATE” verticale, oppure passa un Joy- Con ad un amico per divertirti in modalità cooperativa sul divano!



Unlimited Quarters: Sei shooter, sei storie e un’infinita scorta di munizioni in un gioco.