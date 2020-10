Prime Video – Uno Streaming da Paura per la notte di Halloween

Per un Halloween spaventoso vi presentiamo una selezione di horror per tutti i gusti e per ogni età, dai grandi classici alle ultime novità di film e serie TV di Prime Video.



Dalle atmosfere del primo film di Dario Argento con L’uccello dalle piume di cristallo, alle storie da brivido dell’antologia Welcome to the Blumhouse passando da Halloween ed Hellraiser. E per una maratona da pelle d’oca, il giallo dalle tinte rosso sangue The Head è pronto a sfamare la voracità dei binge watcher, con le nove stagioni di American Horror Story, ma anche la doppia visione di Suspiria da Argento a Guadagnino. E per chi vuole sorridere, il 30 ottobre arriva anche la nuovissima serie Amazon Original Truth Seekers firmata da Simon Pegg e Nick Frost.